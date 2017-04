L'Ukraine dans le top-3 des pays les plus malheureux du monde

De plus, selon l'institut, la majorité des Ukrainiens (57%) estiment que leur niveau de vie baisse et plus d'un quart des personnes interrogées ont reconnu "manquer parfois d'argent pour acheter de la nourriture à elles ou à leur famille". Dans le même temps, la Cour des comptes européenne a qualifié en 2016 l'Ukraine de pays le plus corrompu d'Europe, en dépit des dizaines de millions de dollars que l'UE, les USA, le Royaume-Uni et d'autres pays allouent à Kiev pour lutter contre la corruption.

Un Ukrainien sur trois est prêt à fuir le pays

D'après l'Institut Gallup, au classement des pays les plus malheureux l'Ukraine n'est devancée que par le Soudan du Sud et Haïti. Les experts du centre ont mené cette étude après la publication du classement du bonheur de l'Onu dont le podium européen est occupé par la Norvège, le Danemark et l'Islande.

Selon Gallup, en 2016, au Soudan du Sud (47%), à Haïti (43%) et en Ukraine (41%) plus de quatre personnes sur dix qualifiaient leur situation vitale si négativement qu'on pouvait les considérer comme "malheureux" (suffering).

"L'Ukraine occupe la troisième place parmi les pays les plus malheureux du monde. Ainsi, 41% de la population sont dans une situation lamentable. C'est le plus haut indice enregistré par l'institut Gallup parmi les pays de l'ex-URSS. En Ukraine, moins d'une personne sur dix (9%) est en situation de bien-être", indique l'étude.

De plus, selon l'institut, la plupart des Ukrainiens (57%) trouvent que leur niveau de vie baisse. Pratiquement la moitié de la population (46%) affirme avoir connu l'an dernier des situations de manque d'argent pour acheter de la nourriture à soi ou à sa famille. C'est l'indice le plus élevé jamais enregistré par Gallup en Ukraine.

EuroMaïdan: des attentes restées vaines

En 2015, l'Ukraine a été qualifiée de pays le plus pauvre d'Europe par le groupe financier suisse Crédit Suisse. En particulier, le capital moyen d'un adulte ukrainien s'élevait à seulement 1 437 dollars. Sachant qu'en 2016, le bien-être financier dans le pays avait encore chuté de 18,1%.

Les experts ont calculé également qu'au Cambodge les habitants étaient plus riches qu'en Ukraine avec un capital moyen pour chaque adulte à hauteur de 2 254 dollars.

Dans le même temps, en 2016 l'Ukraine a été qualifiée de pays le plus corrompu d'Europe par le rapport de la Cour des comptes européennes (CCE).

La CCE estime que la situation politique et administrative, ainsi que la situation relative au respect de la législation, ne sont toujours pas satisfaisantes.

