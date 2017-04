La Russie veut vendre plus d'avions SSJ 100 dans les régions

A cet effet le gouvernement propose de créer, sur la base de la société Red Wings, plusieurs compagnies aériennes pour utiliser jusqu'à 100 de ces appareils pour les vols régionaux intérieurs. Comme Red Wings a derrière elle une expérience négative d'exploitation du SSJ 100, les acteurs du marché estiment que le nouveau projet ne pourra être viable que si l'État subventionne les compagnies de transport.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a précisé qu'il était prévu d'utiliser Red Wings comme base pour créer des compagnies aériennes afin d'assurer des liaisons entre les villes de plus de 200 000 habitants. D'après le ministère, un tel projet "serait une mesure supplémentaire pour promouvoir l'avion sur le marché intérieur et contribuer à la mobilité de la population".

Red Wings a déclaré que le projet n'en était qu'à ses balbutiements et qu'il était donc « trop tôt pour parler des délais de sa mise en œuvre et d'autres détails ».

La compagnie a déjà une expérience d'exploitation de cinq avions SSJ 100 , auxquels elle avait dû renoncer l'an dernier en raison de leur faible rentabilité, expliquait le directeur général de la compagnie Evgueni Klioutcharev. Selon ce dernier, Red Wings a assuré pendant plus d'un an des vols de Moscou vers différentes destinations à bord des SSJ 100, mais « pratiquement aucun itinéraire régional ne permet de remplir l'avion avec une centaine de passagers ». Cependant, Evgueni Klioutcharev n'exclut pas le retour à l'exploitation des SSJ 100 à condition de recevoir des subventions, par exemple, des autorités régionales.

Une source du marché a expliqué que la création de compagnies avec un parc de SSJ 100 deviendrait possible si le montant du leasing des appareils était réduit au minimum grâce aux subventions publiques. « Dans ce cas, on pourrait parler d'un intérêt commercial pour les compagnies aériennes », a-t-elle précisé.

