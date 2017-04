Transformer l'eau de mer en eau potable: c'est possible

Ils sont déjà parvenus à concevoir des membranes pour adoucir l'eau de mer.

Le projet des ingénieurs britanniques pourrait potentiellement aider les millions de personnes qui sont actuellement privées d'accès à l'eau potable sur notre planète.

Le changement climatique conduit à la réduction des capacités d'approvisionnement en eau des villes modernes, c'est pourquoi les États aisés investissent actuellement dans les technologies d'adoucissement de l'eau de mer.

Les chercheurs de l'université de Manchester ont ainsi mis au point une méthode de conception de membranes capables de filtrer les sels les plus répandus dans l'eau.

Dans l'annexe à l'article, Ram Devanathan, du laboratoire PNNL de Richland (USA), indique "qu'il reste encore du travail avant de pouvoir élaborer des technologies de fabrication de membranes bon marché en oxyde de graphène à l'échelle industrielle".

L'Onu prédit que d'ici 2025, 14% des habitants de la planète connaîtront une pénurie d'eau. La nouvelle technologie pourrait engendrer des changements révolutionnaires dans le processus de filtration d'eau à travers le monde, notamment dans les pays où il est impossible d'utiliser des stations d'adoucissement coûteuses à l'échelle industrielle.

Les membranes faites d'oxyde de graphène pourront être utilisées dans des stations de moindre taille par rapport à celles construites avec les technologies actuelles. De plus, il serait possible d'obtenir davantage d'eau potable sans dépenser plus d'argent.