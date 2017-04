Pourquoi le Venezuela plonge dans le chaos

Le président Nicolas Maduro a ordonné de déployer l'armée dans les rues de la ville en prévision de grandes manifestations. Les partis libéraux et les communistes se sont insurgés contre le régime au pouvoir. La perspective d'un dialogue s'éloigne de plus en plus alors que le gouvernement se prépare à envoyer l'armée contre l'opposition. Dernier scénario: les militaires peuvent encore exprimer leur propre volonté politique et s'emparer des leviers du pouvoir.

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Deux étudiants et un soldat tués en marge de marches anti-Maduro au Venezuela

« Trois personnes — deux opposants et un militaire — ont été tuées pendant les manifestations. Le soldat a été abattu par un tireur d'élite », a rapporté Tarek William Saab, délégué aux droits de l'homme pour le Venezuela.

Des manifestations sont régulièrement organisées au Venezuela depuis 2014, entraînant parfois des morts.

L'activité protestataire a connu un regain fin mars après la décision de la Cour suprême du Venezuela de priver le parlement de son pouvoir législatif à cause « de décisions invalides ». La raison formelle de la discorde était le refus des députés de reconnaître comme invalide l'élection de députés de l'État d'Amazonas en décembre 2015 à cause des soupçons de falsifications.

© AFP 2017 Juan Barreto Maduro déploie les forces armées dans les rues à la veille de nouvelles manifestations

Cette décision des autorités a suscité une réaction négative non seulement de l'opposition vénézuélienne mais également de la communauté internationale. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté une résolution évoquant « une grave violation de l'ordre constitutionnel au Venezuela ».

L'Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et la Colombie ont appelé Caracas à annoncer des élections anticipées pour régler la crise politique.

La procureure générale Luisa Ortega Diaz a également condamné cette restriction du pouvoir législatif, la qualifiant de « démarche sapant l'ordre constitutionnel ». Finalement, la Cour suprême a retiré sa décision et a rendu son pouvoir législatif à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas stoppé l'opposition pour autant. Les manifestations se poursuivent.

