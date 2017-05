Face au char russe Armata, les USA doivent trouver un concurrent

Toutefois, d'après la revue américaine The National Interest, le nouveau char Abrams censé leur faire face ne fera pas son apparition avant les années 2020. Et bien que les informations sur ce char soient confidentielles, certaines de ses caractéristiques sont tout de même connues.

On suppose que le blindé sera équipé de visées de nouvelle génération et de capteurs, de caméras et de matériel électronique avancés. Les nouveaux équipements permettront d'obtenir une meilleure image de la cible à longue distance même en cas de gêne visuelle comme la pluie, le brouillard ou la poussière.

Des équipements spéciaux offriront également la possibilité de mieux identifier les sources lumineuses et thermiques du matériel ennemi, et les capteurs météorologiques aideront à s'adapter rapidement aux changements de météo ou des conditions de combat.

D'après la revue, le M1A2 SEP v4 tirera des munitions polyvalentes de 120 mm à large spectre d'action pouvant remplacer quatre types de munitions. De plus, il est prévu d'accroître la puissance et la mobilité du char, d'améliorer son blindage et de moderniser ses moteurs et sa transmission. Le nouvel Abrams devrait être doté d'un système avancé de suivi des forces amies et ennemies par GPS.

The National Interest écrit que le char sera muni d'un système de défense active permettant d'identifier, de suivre et d'éliminer les projectiles ennemis en approche en quelques millisecondes.

