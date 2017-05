Angela Merkel en Russie: une visite controversée

Le politologue allemand Alexander Rahr explique comment l'Allemagne perçoit cette tentative de Merkel de rétablir le dialogue avec Moscou.

La presse allemande rappelle la récente promesse d'Angela Merkel de ne pas se rendre en Russie "avant une désescalade dans l'est de l'Ukraine". Certains critiquent la chancelière pour avoir changé d'avis.

Alexander Rahr: En prévision de cette visite, nos chaînes de télévision ont diffusé des reportages consacrés à la Russie et des émissions spéciales. La presse libérale allemande, qui influence considérablement l'opinion publique et surtout en pleine campagne électorale, est très belliqueuse envers la Russie. De facto, elle a exigé de Mme Merkel d'être ferme pendant son entretien avec le président russe Vladimir Poutine. D'un autre côté, une grande partie de la société allemande prône la normalisation des relations avec la Russie — notamment les entreprises allemandes qui appellent Berlin à renoncer au plus vite à la politique de sanctions.

Justement, Klaus Schäfer, vice-président du Comité oriental de l'économie allemande, en a parlé récemment.

© REUTERS/ Alexander Zemlianichenko Syrie, antiterrorisme… Merkel trouve des points de convergence avec Poutine Nous voyons que la société allemande est divisée et que la chancelière allemande est comme prise dans un étau. D'un côté, elle craint que les critiques l'accusent de "sympathie excessive" avec Moscou — ce qui serait très défavorable à moins de six mois des élections — et de l'autre, elle doit tenir compte des intérêts de l'Allemagne qui nécessitent un plan de normalisation des relations avec la Russie. Il faut évidemment faire des compromis, regarder vers l'avenir et songer à la création d'une Europe unie sans lignes de démarcation. La rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel a eu lieu à Sotchi. Aux yeux de l'establishment allemand c'est la "ville de Poutine". Je pense que Merkel aurait pu trouver un prétexte pour faire organiser sa visite à Moscou. Mais elle a accepté la proposition, ce qui est révélateur. Les Allemands et Merkel personnellement n'ont pas d'approche purement antirusse. Je pense que la chancelière allemande est la plus à même de comprendre l'histoire russe et les intérêts stratégiques russes. Elle ne doit pas les reconnaître mais il faut les comprendre. N'oubliez pas qu'en 2008, au somment de l'Otan à Bucarest, c'est l'Allemagne qui avait stoppé l'expansion de l'Otan par l'adhésion de la Géorgie et l'Ukraine, selon le plan de George W. Bush avec le soutien de l'Europe de l'Est.

Arrivera-t-on à relancer le processus de Minsk?