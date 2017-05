Allemagne: un officier soupçonné de préparer un attentat

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a annulé sa visite aux États-Unis et a critiqué les pratiques établies dans l'armée, l'accusant de « faiblesse ». Son point de vue a provoqué la colère des militaires et de certains politiciens qui ont qualifié la déclaration de la ministre de « tentative de se distancer des problèmes dans l'armée ». Ils exigent des excuses.

Une enquête est en cours sur le lieutenant allemand Franco A., interpellé par les forces de l'ordre le 26 avril à Hammelburg. Il était soupçonné de préparer un crime. Selon les informations préliminaires, il avait tenté de cacher une arme à l'aéroport international de Vienne — le plus fréquenté d'Autriche.

De plus, l'enquête a révélé que l'officier s'était également enregistré en tant que réfugié syrien à Giessen: il a déposé une requête de demande d'asile auprès des autorités bavaroises, qui a été approuvée. Il s'était même vu attribuer une chambre et des allocations. Les fonctionnaires chargés du dossier n'avaient pas été surpris de voir que le « réfugié » ne parlait pas arabe.

16 perquisitions ont déjà eu lieu dans les endroits visités par l'officier et des objets comportant des symboles nazis ont été retrouvés. La revue allemande Bild rapporte la découverte d'une liste de victimes potentielles du suspect.

La police pense que l'officier a pu former un groupe. L'un de ses membres, un étudiant de 24 ans soupçonné de complicité avec Franco et d'opinions xénophobes, a déjà été interpellé. Les policiers ont retrouvé dans sa chambre des objets tombant sous le coup de la loi sur les armes et les explosifs

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.