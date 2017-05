Trump veut faire revenir les catapultes à vapeur sur les porte-avions

Le président n'est pas satisfait qu'on exige de lui d'installer sur les porte-avions de classe Gerald Ford des catapultes électromagnétiques avec des « technologies numériques » qui, selon lui, « ne fonctionnent pas ». Selon le site d'information Lenta.ru.

« Ça ne sonne pas pour moi — numérique. Qu'est-ce que c'est ? C'est très complexe, vous devez être Einstein pour comprendre. Et ils veulent encore des porte-avions. Je dis: de quel système avez-vous besoin?— « Monsieur, nous voulons du numérique! ». Je dis que non, vous n'aurez pas de numérique. Vous utiliserez la maudite vapeur, parce que vos systèmes " numériques " coûtent des centaines de millions de dollars, et c'est mal », a déclaré Trump

Début 2017, les montants investis dans l'élaboration et la production de catapultes électromagnétiques pour les nouveaux porte-avions dépassaient déjà 2,3 milliards de dollars et près de 800 millions de dollars seront encore dépensés pour équiper les trois premiers porte-avions de classe Gerald Ford — pour la production, l'installation et la mise au point de l'ensemble des équipements pour le troisième bâtiment de la série ( 532 millions de dollars ), ainsi que la mise au point du système sur le deuxième navire.

L'Electromagnetic Aircraft Launch System ( EMALS ) est un système avancé de départ pour les avions embarqués. Le système classique prévoit l'accélération de l'avion à l'aide d'un dispositif à vapeur. L'EMALS développé par la compagnie américaine General Atomics pour les nouveaux porte-avions nucléaires de classe Gerald Ford fonctionne, lui, à l'aide d'un système de puissants électroaimants.

En comparaison avec le système à vapeur, l'EMALS électromagnétique pèse moins lourd, est plus compact et nécessite des équipes de maintenance plus réduites. Son contrôle est également plus précis: il est possible de régler avec précision les caractéristiques d'accélération, notamment sa souplesse. Côté inconvénients, on note sa basse fiabilité et le coût élevé des équipements.

