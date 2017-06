Le bombardier supersonique Tu-22M3 fête ses 40 ans

Piotr Deinekine, ancien commandant de l'armée de l'air russe, revient sur la conception du nouvel appareil et le bruit qu'il a provoqué à l'étranger et dans le pays. Selon le site d'information Gazeta.ru.

- Monsieur Deinekine, comment est apparu l'avion Tu-22M3?

— L'histoire de cet appareil est assez longue. Tout a commencé avec l'horrible Tu-22 trois places avec un pilote, un navigateur et un opérateur, qui était le premier avion supersonique lourd d'URSS. Après de lourdes pertes dans l'aviation de la marine et de l'armée de l'air, il a cédé la place au Tu-22M. Il y a eu la série 0, 1 et enfin la série 2 — le Tu-22M2.

C'était une révolution dans l'aviation: l'avion avait une géométrie d'aile variable, un régime de postcombustion, un chargement combiné de bombes et de missiles. C'était une véritable percée dans l'utilisation militaire d'avions supersoniques.

L'élaboration du Tu-22M3 s'est bien passée car la génération précédente avait pris en compte les erreurs de ce que j'appelle la «vague des années 1930» avec les Tu-22 trois places.

Les particularités de pilotage étaient approximativement les mêmes que sur le M2. Si auparavant nous devions tirer le manche et manier d'autres leviers avec les pieds, au prix d'importants efforts physiques, les nouveaux avions disposaient d'un système de contrôle automatique. Autrement dit, l'avion conservait le régime de vol fixé par le pilote.

- Une sorte de pilote automatique?

— Oui, mais plus perfectionné.

- Pourquoi l'avion n'a-t-il été mis en service sous sa forme finale qu'à la fin des années 1980?

— C'était dû à l'obstination de notre commandement, qui a attendu que ces appareils atteignent les paramètres exigés par l'armée de l'air. Les avions étaient constamment perfectionnés, comme cela se produit dans l'aviation en permanence depuis l'époque des frères Wright. Cela ne concerne pas seulement les appareils militaires mais également les avions civils.

— Les Tu-22M2 et Tu-22M3 ont eu l'effet d'une bombe. En 1976, nos pilotes d'essai ont organisé un vol transcontinental le long des vastes territoires de l'Union soviétique en simulant un ravitaillement dans les airs. Sachant que tout était diffusé sur un canal ouvert et était forcément enregistré par les Américains et d'autres renseignements de l'Otan.

Les Américains ont immédiatement soumis l'idée de considérer le Tu-22M2 comme un avion stratégique. C'est alors que leur perche de ravitaillement a été supprimée et que des manipulations ont été effectuées pour réduire leur autonomie de vol.

