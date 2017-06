USA: 94 millions de dollars pour une tenue de camouflage de la mauvaise couleur

Sauf que les forêts occupent seulement 2% du territoire du pays: l'uniforme a donc visiblement été choisi sans penser à la géographie naturelle de l'Afghanistan. L'armée américaine s'est déjà fait reprocher ce genre de dépenses irréfléchies par le passé, mais les militaires américains continuent d'insister sur l'augmentation du budget de la défense. Selon le site de la chaîne RT.

«La décision du ministère américain de la Défense de doter les forces armées afghanes d'un uniforme ayant un tel motif bariolé n'a pas tenu compte de son adaptation aux conditions du terrain en Afghanistan», stipule le rapport de la commission Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) mise en place pour contrôler l'usage des fonds alloués pour le rétablissement de l'Afghanistan.

Selon ce rapport, les fonctionnaires du Pentagone responsables du choix de l'uniforme «sont tombés sur le site de la compagnie HyperStealth» chargée du design de la tenue de camouflage, et le ministre afghan de la Défense Abdul Rahim Wardak a trouvé à son goût l'uniforme pour le milieu forestier et urbain, ainsi que pour les régions à climat modéré.

Les instructions officielles citées dans le rapport de SIGAR prescrivent le choix de l'uniforme en fonction des particularités géographiques du terrain où il sera utilisé, et non des préférences esthétiques des fonctionnaires, comme l'ont fait les autorités afghanes.

Au final, 1.364.602 tenues complètes et 88.010 pantalons ont été achetés pour un total de 94 millions de dollars. Sachant qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'efficacité de l'usage de cet uniforme en Afghanistan.

Les auteurs du rapport soulignent que les dépenses du Pentagone pour cette tenue bariolée dépassent de plus de 40% la somme dépensée pour l'achat de l'uniforme destiné aux policiers afghans réalisé selon le modèle de l'uniforme standard des militaires américains.

Ce n'est pas la première fois que des projets coûteux du Pentagone soulèvent des interrogations. On a appris la semaine dernière que des problèmes avaient été découverts sur le tout nouveau porte-avions Gerald R. Ford concernant le système de décollage et d'atterrissage des avions.

Une fois les modifications apportées, le coût du système est passé de 301 à 961 millions de dollars, mais le porte-avions reste incapable de faire atterrir un chasseur F/A-18 avec un réservoir extérieur, qui permet d'accroître le rayon d'action des avions.

Le programme de développement du chasseur de 5e génération F-35 a rencontré des problèmes encore plus importants: 55 milliards de dollars ont été dépensés pour son élaboration, mais de nombreux défauts ont été relevés après sa mise en service.

En mai il a été annoncé que les USA avaient «perdu» les armes et le matériel militaire destinés à l'Irak et au Koweït. D'après un audit réalisé en septembre 2016, le Pentagone «ne dispose pas d'informations exactes et opérationnelles sur le nombre et l'emplacement» d'une immense quantité d'armes.

Le montant total des armements est estimé à au moins 1 milliard de dollars. En particulier, des fusils pour 28 millions de dollars, des centaines d'obus et des centaines de véhicules blindés n'ont toujours pas été retrouvés. Ils étaient tous destinés à l'armée gouvernementale irakienne.

