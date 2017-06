Le Japon se prépare à contrer la menace nord-coréenne

Pour réaffirmer ses ambitions, le Japon organise des opérations navales conjointes avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) en mer de Chine méridionale et renforce sa coopération militaire avec les pays entretenant des litiges territoriaux avec la Chine. Selon le quotidien Izvestia.

Les missiles sol-air PAC-3 déployés dans quatre bases près de Tokyo ont été présentés aux journalistes japonais hier — pour la première fois depuis quatre ans. La médiatisation de cette action avait pour objectif de «rassurer la population sur sa sécurité et assurer sa tranquillité morale», a déclaré le commandant Akinori Hanada, porte-parole des forces aériennes d'autodéfense du Japon, C'est dans cette même optique que les autorités comptent autoriser pour la première fois les journalistes à couvrir les prochaines manœuvres des USA et du Japon sur le territoire de ce dernier.

Les missiles nord-coréens sont un problème pour Tokyo depuis plusieurs décennies, mais ils n'étaient encore jamais tombés à une proximité aussi dangereuse du Japon et avec une telle intensité que cette année. En outre, Pyongyang n'avait encore jamais exprimé aussi régulièrement son intention de procéder aux essais d'un missile intercontinental.

C'est précisément ce qui a poussé le Japon à engager des mesures défensives plus décisives. Par exemple, en avril, les Japonais se sont joints aux exercices navals des USA près de la péninsule coréenne. Ils ont également investi 1 milliard de dollars dans le programme de modernisation des systèmes PAC-3 et préparent sérieusement la population à une éventuelle attaque. Depuis mars, plusieurs préfectures japonaises ont organisé les premiers exercices d'évacuation de la population en cas de frappe de missiles en provenance de Corée du Nord. Et dès demain les médias lanceront une campagne pour informer la population du comportement à adopter en cas d'attaques de missiles.

L'une des principales preuves de la volonté du Japon de s'essayer à ce nouveau rôle est son activité accrue dans la région de la mer de Chine méridionale, dont la majeure partie des eaux est revendiquée par la Chine. Cette semaine Tokyo a envoyé en mer de Chine méridionale son plus grand porte-hélicoptères pour une patrouille conjointe avec les pays de l'ANASE, ce que les experts et les médias ont expliqué comme une tentative de contester la domination de Pékin dans cette région.

