Un écolier américain veut être «l'ambassadeur de la paix» entre Trump et Poutine

Aujourd'hui le garçon s'est fixé pour objectif de devenir ambassadeur de la paix entre les USA et la Russie. La chaîne RT a interrogé l'écolier pour savoir pourquoi il s'intéressait à la politique, ce qu'il voudrait faire plus tard et ce qu'il pensait des relations entre Moscou et Washington, Trump et Poutine. Selon RT.

- Parle-nous de toi: quelles sont tes passions? Comment en es-tu venu à t'intéresser à la politique?

— Je me suis intéressé à la politique après avoir lu le livre de Donald Trump L'art de la négociation, c'est mon préféré. Et quand il a annoncé être candidat à la présidence des États-Unis j'ai pensé que, dans une situation où notre dette publique s'élève à 19.000 milliards de dollars, nous avions besoin d'un homme d'affaires capable de remettre de l'ordre dans nos transactions commerciales, de procéder à une réforme fiscale et d'annuler le programme de santé Obamacare.

Obama n'a pas réussi à corriger le tir et Dieu seul sait si Hillary Clinton aurait réussi à le faire. Mais Donald Trump en est capable. C'est pourquoi j'ai enregistré une vidéo et je l'ai soutenu.

- Tes camarades partagent-ils tes intérêts?

— Je vis dans une ville très «libérale» où 95% des habitants ont soit voté pour Hillary Clinton (contre Donald Trump), soit n'ont pas voté du tout. Mes camarades de classe n'aiment pas Donald Trump et ne s'intéressent pas à la politique. Ils n'aiment pas parler de politique. Dès qu'on parle d'un sujet lié à la politique, ils s'éloignent. Ils détestent Donald Trump. Ils ne permettent jamais à ceux qui ont un avis contraire de s'immiscer dans une conversation. Ils t'ignorent ou crient pour te faire partir.

- Qu'est-ce qui te plaît tant chez Donald Trump?

— Je pense que le président cherche à réduire la dette publique, à nous faire revenir sur la scène mondiale après une période de divergences avec nos partenaires concernant notre dette. Donald Trump est la seule personne qui convienne pour ce travail.

Il contribuera à réduire notre dette publique, à faire de nous de nouveau une puissance mondiale. Il annulera l'Obamacare et lancera la réforme fiscale. Et il déporte les immigrés clandestins qui sont la principale menace pour les USA, car ils viennent et prennent nos emplois, transportent de la drogue par la frontière… Mon cousin est récemment mort d'une overdose. Il faut les arrêter! Donald Trump a initié un mouvement qui permettra de lutter contre les immigrés avec une nouvelle énergie et fera rougir Obama et les membres de son équipe. Quand ils étaient au pouvoir, 11 millions de personnes ont franchi la frontière et ils sont toujours là 8 ans plus tard.

— Et que penses-tu de Vladimir Poutine?

— Les Clinton l'ont critiqué pour l'annexion de la Crimée, mais ils ont accepté des millions de dollars des pays qui traitement violemment les gens et les battent à mort. On rapportait également qu'Obama avait transféré 33,6 milliards de dollars à l'Iran.

Nous devons travailler ensemble, et non l'un contre l'autre, être des alliés. Nous avons besoin d'un lien indestructible entre les USA et la Russie. Je voudrais être celui qui réunira les deux dirigeants. Je représente l'avenir de ce pays.

- Pourquoi as-tu décidé de t'adresser à un journal russe?

— Un scandale a éclaté autour de Trump car les Russes auraient prétendument fait en sorte qu'il se retrouve à la Maison blanche, et il serait soi-disant sous l'influence du Kremlin. Ce sont des aberrations promues par les médias et Hollywood. Dans ma ville tout le monde est contre Trump. Tous les journaux ne publient que de la propagande qui sape la confiance envers le président. Je n'aime pas cela. C'est pourquoi je suis allé voir les médias russes pour être entendu. Tout le monde parle de complot et d'obstruction à la justice. Tout cela est inventé par les démocrates qui n'ont aucune preuve. Ils contrôlent les chaînes qui inventent ces fake news.

- Voudrais-tu devenir ambassadeur de bonne volonté et visiter la Russie?



- La Russie est un merveilleux pays, je voudrais m'y rendre quand j'aurai un passeport. Je voudrais devenir ambassadeur de bonne volonté, ça serait très agréable de m'en occuper. Après tout, nous devrions lutter contre un ennemi commun mais au lieu de cela nous nous opposons les uns aux autres. Je voudrais que la paix s'installe entre nos pays.

— Que voudrais-tu faire quand tu seras grand?

— Je voudrais devenir neurochirurgien, mais je peux également devenir homme politique.

