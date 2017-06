© Sputnik. Alexandre Vilf Coupe des Confédérations en Russie, cinglant démenti à la propagande russophobe

A la surprise des journalistes étrangers, la Coupe des confédérations ne s'est pas transformée en festival de la violence, comme elle était présentée avec la Coupe du monde de 2018 par certaines revues et chaînes qui avaient réalisé des documentaires au contenu effrayant avant son lancement. Selon le site d'information Vesti.ru

Aucun acte d'agression envers les hôtes du tournoi n'a encore été recensé. Au contraire, ce sont des supporters étrangers qui se sont retrouvés dans la chronique criminelle: un Colombien et deux Chiliens ont molesté un chauffeur de taxi moscovite qui n'arrivait pas à les comprendre.

Et à l'intérieur des stades, ce sont les supporters de l'équipe du Mexique qui «se sont distingués» et ont reçu un blâme de la FIFA pour avoir crié des propos homophobes à l'égard du capitaine du Portugal Cristiano Ronaldo pendant la rencontre entre leurs équipes à Kazan.

Le journal britannique The Guardian suit les supporters australiens venus au tournoi. D'après ces derniers, qui ont assisté au match de leur équipe à Sotchi contre l'Allemagne, les locaux ont fait preuve d'une «grande hospitalité et bienveillance».

© AFP 2017 John Macdougall Équipe allemande de foot en Russie: bonnes conditions et excellent terrain d'entraînement

La revue a noté l'excellent travail du comité d'organisation pour assurer le confort des supporters étrangers lors de leur visite en Russie, notamment l'annulation des visas en Russie pour tous les détenteurs du Fan ID — un document délivré gratuitement pour l'achat d'un ticket à un match.

Les journalistes du Guardian ont remarqué également la reconstruction des aéroports et d'autres sites de transport qui accueillent la Coupe, où ont été installés des signalisations en anglais, ainsi que le travail bien organisé des bénévoles.

Plusieurs milliers de Chiliens, qui sont venus en Russie et ont occupé de nombreux bars dans le centre de Moscou avant la rencontre de leur équipe avec celle du Cameroun au stade Spartak, ont également apprécié l'atmosphère.

«Pour l'instant tout va bien. Nous n'avons rencontré aucun racisme. C'est génial ici et nous ressentons une vraie hospitalité», selon un supporter chilien à Moscou cité par Sky Sports.

De leur côté les journalistes néo-zélandais remarquent un niveau de sécurité renforcé pendant les activités sportives et la nécessité d'effectuer régulièrement des contrôles, y compris des affaires personnelles.

© Sputnik. Alexeï Koudenko Le Président de la FIFA impressionné par l’inauguration de la Coupe des Confédérations

Néanmoins, ils sont compréhensifs compte tenu de la menace terroriste et indiquent que les vérifications se déroulent professionnellement et très correctement. «Les Russes s'efforcent de se montrer comme des hôtes hospitaliers et pour l'instant ils y arrivent», rapporte Stuff.co.nz.

Dans l'ensemble, on constate que pour l'instant la Coupe des confédérations contredit les pronostics selon lesquels la Russie serait incapable d'organiser normalement un grand tournoi de football. Il y a fort à parier que tout le monde se souviendra de cette compétition, tout comme le Mondial de l'an prochain, comme d'une fête du sport et de l'amitié et non comme du festival de la violence qui était prédit par les médias occidentaux.

