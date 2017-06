Ovnis: déjà 70 ans d'histoires

Deux semaines après un objet non identifié s'écrasait près de la ville de Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique aux USA. Cinq ans plus tard l'armée de l'air américaine lançait le projet «Livre bleu» chargé d'enquêter sur ce genre d'incidents. Selon le site de la chaîne RT.

Cette apparition au-dessus de la chaîne des Cascades fut le premier cas de contact avec les ovnis largement couvert par la presse. Il s'est ensuite répandu dans la société, marquant le début de l'ufologie contemporaine.

Mais l'année 1947 n'est pas restée symbolique pour les ufologues et les chasseurs d'ovnis que grâce à Kenneth Arnold: deux semaines plus tard un objet non identifié s'écrasait à Roswell avant qu'un paysan n'en découvre les débris. Ce dernier a chargé dans sa jeep ces éléments similaires à du papier d'aluminium et des morceaux d'alliage inconnu pour se rendre chez le sheriff de Roswell et à la radio pour parler de l'événement — c'est là qu'il a été arrêté par des militaires américains.

En 1978 le physicien et ufologue Stanton Friedman publiait une interview avec le commandant Jessy Marcel, qui a participé aux événements à l'époque, dans laquelle ce dernier déclarait que l'armée américaine avait caché au public la découverte d'un vaisseau extraterrestre et d'extraterrestres à l'intérieur. Cette interview a ravivé l'intérêt pour le suivi des ovnis au sein de la société, et l'incident de Roswell est devenu un élément central de la pop-culture américaine.

Dans les années 1980 l'ufologie a fusionné avec le mouvement new-age qui gagnait en popularité autour du monde. Certains chercheurs supposaient même que les ovnis n'étaient pas des vaisseaux spatiaux dans le sens habituel du terme, mais des visiteurs immatériels d'autres dimensions.

Aujourd'hui la chasse aux ovnis cesse à nouveau d'être un phénomène marginal. Ainsi Robert Bigelow, fondateur de la compagnie Bigelow Aerospace et partenaire de la NASA , a déclaré pendant l'émission sociopolitique 60 Minutes sur la chaîne CBS qu'il ne doutait pas de l'existence des extraterrestres.

Hormis les déclarations des capitaines d'industrie témoignant de leur intérêt pour les ovnis, la presse rapporte des témoignages de sources sérieuses faisant état de rencontres avec des soucoupes volantes. En janvier 2017 le Comité d'étude des phénomènes aériens anormaux (CEFAA) du Département de l'aéronautique civile, sous la juridiction de l'armée de l'air chilienne, a annoncé que l'équipage d'un hélicoptère militaire avait filmé des images extraordinaires.

Pendant une patrouille en 2014 au-dessus de la zone côtière à l'ouest de Santiago, l'équipage a enregistré à l'aide d'une caméra thermique un objet volant non identifié, qui a été décrit par les militaires comme une plateforme plate allongée avec deux centres thermiques. A ce jour le rapport et la vidéo restent les preuves officielles les plus tangibles de rencontre avec des ovnis.

