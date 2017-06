Il est un peu trop tôt pour parler d'une «victoire totale sur Daech» en Irak

Surtout: que vont faire les terroristes quand ils auront complètement quitté la ville?

Les djihadistes de Daech «ne contrôlent plus aucun quartier de Mossoul. La présence de l'État islamique en Irak est révolue à tout jamais», a annoncé le ministère irakien de la Défense. Selon le magazine en ligne Vzgliad.

L'opération de libération de Mossoul, qui était présentée par les USA et leurs alliés comme l'événement principal de la guerre contre Daech, a été lancée en octobre 2016. A en croire les militaires irakiens, la succession d'assauts a conduit à la victoire. L'armée de Bagdad était appuyée par l'aviation de la coalition internationale menée par les USA. Les Américains peuvent donc inscrire la victoire dans la bataille de Mossoul à leur actif.

Mardi, l'agence Associated Press a rapporté que les forces irakiennes avaient dû réduire le rythme de l'offensive à cause des contre-attaques de Daech dans les quartiers ouest de Mossoul, pourtant considérés comme libérés des terroristes. Et même jeudi, après la déclaration de victoire des militaires irakiens, on a rapporté la «poursuite de l'opération d'expulsion des terroristes de la vieille ville» à Mossoul.

En neuf mois d'opération, 900.000 personnes ont quitté cette ville de presque 1,5 million d'habitants. La reconstruction prendra des années et coûtera des milliards de dollars, indiquent les autorités irakiennes. L'aéroport, la gare et l'université devront être entièrement reconstruits.

«En réalité les unités de la 3e division de l'armée irakienne n'ont avancé que de 200 mètres en 24 heures et ont pris le contrôle du territoire où se situait la mosquée d'al-Nouri», résume Anton Mardassov, chef du département de recherche sur les conflits au Moyen-Orient et les forces armées de la région à l'Institut du développement innovant.

Néanmoins, dans les semaines à venir la police et l'armée irakiennes pourraient tout de même prendre le contrôle d'autres quartiers. Mais cela ne signifiera pas encore un départ de Daech d'Irak.

De plus, il existe encore en Irak des enclaves de l'État islamique dans la ceinture de Bagdad, autour de la capitale.

