Même s'il coûte bien plus cher que le charbon du Donbass ou de Russie, Kiev est prêt à tout pour que le charbon de Pennsylvanie se retrouve dans les centrales ukrainiennes. Mais pour payer la facture, l'Ukraine devra accroître ses dettes. Selon le site d'information Gazeta.ru.

«L'Ukraine vient de nous demander des millions et des millions de tonnes de charbon», a déclaré Trump. Sa déclaration, prononcée au ministère américain de l'Énergie, a été publiée sur le site de la Maison-Blanche.

Donald Trump a également déclaré qu'il comptait trouver de nouveaux marchés d'écoulement du gaz naturel liquéfié américain en Asie et en Europe de l'Est, qui achète traditionnellement du gaz russe.

Ces livraisons avaient déjà été évoquées par le président ukrainien Piotro Porochenko lors de sa rencontre avec le vice-président américain Michael Pence. D'après le dirigeant ukrainien, il est question de «livrer du charbon de Pennsylvanie aux centrales ukrainiennes et d'acheminer du gaz naturel liquéfié de Louisiane vers le système de transport de gaz ukrainien».

© Sputnik. Gregory Kostin Une explosion retentit dans le centre de Donetsk, en Ukraine

Les livraisons de charbon du Donbass en Ukraine ont été entièrement suspendues à cause du blocus des voies routières et ferroviaires mis en place par les nationalistes ukrainiens. Le gouvernement ukrainien a donc été forcé d'instaurer un état d'urgence sur le marché de l'électricité.

La question des achats alternatifs avait déjà été soulevée et l'offre des USA, de l'Afrique du Sud et même de l'Australie avait été étudiée. Le premier ministre ukrainien Vladimir Groïsman disait que le pays recevait chaque année du Donbass 9 millions de tonnes sur les 24 consommées, et qu'il n'y avait «pas d'alternative» à ces fournitures.

Les experts du secteur notaient que le charbon sud-africain aurait pu régler le problème mais que la signature de contrats demandait beaucoup de temps. Par ailleurs, il n'est pas rentable d'acheter le charbon aux USA à cause des frais de transport élevés.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Le Pentagone a bien deviné: Moscou voit les tentatives US de renverser son gouvernement

De plus, la capacité de stockage du charbon par les ports ukrainiens est limitée à 400.000 tonnes par mois (4,8 millions de tonnes par an) alors que, d'après les estimations des experts, le déficit de charbon en Ukraine cette année s'élèvera à 8 millions de tonnes.

Cela pose également pour l'Ukraine un problème financier car le coût des livraisons de charbon américain sera bien plus élevé que celles en provenance du Donbass ou de la Russie — or le pays n'a pas d'argent pour payer.

Les autorités ukrainiennes pourraient recourir au même procédé qu'avec le gaz: les institutions européennes accordent actuellement des crédits à l'Ukraine, qu'elle dépense pour acheter du gaz aux traders européens. Dans ce cas, l'Ukraine se retrouvera entièrement dépendante de ses créanciers.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.