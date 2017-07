«Duel» entre les nouveaux sous-marins russes en mer Baltique

«Pendant l'entraînement les sous-marins se sont pourchassés entre eux et ont effectué des lancements électroniques d'armements anti-sous-marins», a déclaré le capitaine de vaisseau Roman Martov, porte-parole de la flotte de la mer Baltique.

Service de presse Sevmach Un sous-marin nucléaire modernisé Léopard livré à la Marine russe en 2018

Les équipages des sous-marins ont également organisé plusieurs entraînements pour différents types de manœuvres: lutte pour la survie du sous-marin, navigation à la surface et en immersion, organisation de l'activité quotidienne de l'équipage et complexe d'exercices militaires.

Les sous-marins polyvalents Koplino et Nijni Novgorod ont été construits à Saint-Pétersbourg pour la flotte de la mer Noire. La croix de saint André a été hissée sur eux fin 2016. Ces sous-marins s'inscrivent dans le cadre du projet modernisé 636.3 Varchavianka et sont prévus pour lutter contre les navires et les sous-marins, l'installation de champs de mines et la reconnaissance.

© AP Photo/ Dmitry Lovetsky La Marine russe bientôt équipée du plus grand sous-marin au monde

Les missiles de croisière Kalibr constituent l'armement principal des nouveaux sous-marins. Pour les attaques de torpilles chaque appareil est doté de six lance-torpilles de 533 mm à rechargement automatique, qui permettent également aux sous-marins de déployer des mines navales.

L'un des principaux avantages des sous-marins de ce projet est leur faible niveau de bruyance, ce qui leur a valu d'être surnommés «trous noirs» par l'Otan. La dernière version du projet est dotée d'un système de navigation inertiel et de contrôle informatique moderne.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.