Pourquoi le temps était si mauvais cette semaine dans le monde entier

Ainsi, les températures estivales maximales ont augmenté, les pluies et les orages sont devenus plus intenses et les périodes de canicule s'allongent.

En 2018 un Groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques présentera un rapport sur les conséquences de l'augmentation de la température globale de la Terre de 1,5°C par rapport à la période préindustrielle. Les spécialistes expliqueront également quelles mesures prendre pour faire face à la menace du changement climatique. Selon les scientifiques du Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), il est important de déterminer comment changeront les conditions climatiques en cas de nouvelle augmentation de la température de 0,5°C. Depuis le début du XXe siècle, la température moyenne de l'air atmosphérique sur la planète a déjà augmenté d'environ un degré.

Les études préliminaires avec l'usage de simulateurs climatiques ont révélé que pour les régions sensibles aux conditions climatiques extrêmes (longues sécheresses, averses intenses), la différence entre une augmentation de 1,5 et de 2 degrés avait une grande importance. Cependant, ces simulations admettent une certaine incertitude car différents paramètres peuvent varier — par exemple ceux qui concernent la circulation globale de l'océan. C'est pourquoi les chercheurs ont consulté les observations météorologiques antérieures pour déterminer les conséquences possibles d'une hausse de la température de 0,5°C au cours des XXe et XXIe siècles.

Les climatologues ont comparé deux périodes de 20 ans — 1960-1979 et 1991-2010. Au cours de cette période, la température sur la planète a augmenté d'un peu plus de 0,5°C.

Les spécialistes ont voulu savoir comment avaient changé les indicateurs de risque des conditions climatiques pour la période examinée, y compris les températures estivales maximales, l'intensité des précipitations et la durée des sécheresses. D'après les données de Goddard's Global Surface Temperature Analysis (GISTEMP), le fait que la météo est devenue plus extrême résulte de la hausse des températures de presque 0,5 degré. Selon une autre étude, les averses et la canicule sont provoquées par un réchauffement encore moindre, ce qui est évidemment pire pour l'humanité.

Les conditions climatiques difficiles se manifestent différemment dans différentes régions de la planète, ce qui est influencé aussi bien par les facteurs naturels que par les émissions anthropogènes d'aérosols dans l'atmosphère. Cependant, pour l'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie et l'Asie, les changements de conditions météorologiques, d'après les experts, sont dus au réchauffement climatique.

Les chercheurs pensent que les résultats obtenus pourront être utilisés pour évaluer les conséquences minimales provoquées par une hausse moyenne des températures sur Terre de 1,5-2 degrés, même si les effets du réchauffement peuvent ne pas être linéaires.

