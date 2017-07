Donald Trump malmène CNN, «ennemi du peuple»

Son long conflit avec les journalistes perdure depuis la campagne présidentielle et risque de marquer l'histoire.

Les relations du président américain avec les journalistes sont mauvaises depuis le début de la campagne électorale. La plupart des médias de gauche et centristes soutenaient en effet ouvertement sa rivale Hillary Clinton et le critiquaient violemment. Pour sa part, Trump accusait la presse de publier des fakes, qualifiait les journalistes de malfaiteurs et d'ennemis du peuple, et a même refusé d'assister au dîner annuel avec les journalistes. «Les médias qui propagent des fakes news (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis du peuple», a écrit Trump sur Twitter. En février les journalistes de CNN, du New York Times et de Politico n'ont pas été admis à son briefing et en mai le président a même suggéré d'annuler ces rencontres régulières et de «fournir (aux reporters) des réponses écrites pour plus de précision».

© AP Photo/ J. David Ake Trois mots et pas un de plus: le New York Post dédie son plus court article à Trump

Le 2 juillet, le conflit de Trump avec CNN a pris un nouveau tournant quand le président a diffusé sur Twitter un montage où il passait à tabac un individu dont la tête était remplacée par le logotype de la chaîne CNN. Le président a publié le tout sous le hashtag #FraudNewsCNN.

La vidéo originale avait été tournée en 2007 pendant un show de la Wrestling WrestleMania. L'entrepreneur Trump avait à l'époque renversé Vince McMahon et avait simulé plusieurs coups. CNN a qualifié le message de Trump d'«incitation à la violence envers les journalistes».

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Des journalistes ont failli renverser une lampe sur Donald Trump (vidéo)

Cette vidéo est une réaction de Trump à l'article de CNN affirmant que le congrès américain enquête sur l'ex-conseiller de Trump, Anthony Scaramucci, qui est entré en contact avec Kirill Dmitriev, président du Fonds russe d'investissements directs, pendant le forum économique international de Davos. Par la suite l'article a été supprimé du site et trois employés de la chaîne ont donné leur démission après une enquête interne sur les raisons de sa publication.

