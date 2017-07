Le menu du dîner du G20, une question politique?

Soupe aux champignons matsutake, crevettes au thé et crabes aux oranges: tel était le menu du dîner du G20 l'an dernier à Hangzhou, en Chine. Cette fois, le sommet se tient en Allemagne et on peut donc s'attendre à retrouver des plats allemands sur la table. «Pas question pour autant d'organiser un festin royal, explique le président de la Fédération des restaurateurs et des hôteliers de Russie Igor Boukharov. Il y a une certaine norme. Personne n'organise aujourd'hui des banquets royaux avec des esturgeons. Beaucoup préfèrent se rencontrer dans les restaurants de la ville».

L'organisation de tels dîners d'envergure mondiale est prise en charge par de grandes entreprises de renommée. Elles contactent les représentants des invités et évoquent tous les détails, y compris avec les cuisiniers des chefs d'État et leur service de sécurité. En effet, la sécurité s'invite aussi à la table des chefs d'État: après le sommet du G20 à Brisbane (Australie) en 2014, la revue The Daily Mail avait rapporté que Vladimir Poutine était accompagné d'un dégustateur pour vérifier si les plats étaient empoisonnés. Anatoli Galkine, qui a travaillé au Kremlin pendant 30 ans, a déclaré que c'était faux: le processus de préparation peut être contrôlé par le cuisinier personnel du président, mais c'est le service de sécurité qui s'en occupe en général.

© REUTERS/ Fabian Bimmer G20 à Hambourg: des mesures de sécurité sans précédent

L'agenda politique peut aussi parfois se refléter dans le menu. Par exemple, en mai 2014 pendant la rencontre de Vladimir Poutine avec un groupe de journalistes étrangers dans les couloirs du forum économique de Saint-Pétersbourg, il leur a été servi un plat appelé Crimean flounder, ce qui pourrait se traduire comme «plie criméenne» ou «complication criméenne».

Pendant le G20 en Turquie, le menu pour les invités avait été traduit en russe de manière assez insolite: par exemple, en pleine vague de sanctions le plat de volaille s'appelait «le retour de la viande», et la salade de légumes avait été nommée «arc-en-ciel végétal».

