Le Qatar, accusé d’exacerber la crise diplomatique, menacé de sanctions

«Le gouvernement qatari a sapé tous les efforts diplomatiques pour régler la crise, confirmant ainsi sa position irréconciliable et son intention de poursuivre la politique visant à déstabiliser la situation dans la région. La position adoptée par le Qatar ne fait que confirmer ses liens avec les terroristes», stipule la déclaration conjointe des quatre pays rendue publique vendredi après la réponse du Qatar à l'ultimatum.

Les mesures en question seront prises sous la forme que les pays jugeront nécessaire «pour défendre leurs droits, sécurité, stabilité et intérêts contre la politique hostile du gouvernement qatari». Aucun autre détail sur les démarches que pourraient entreprendre les pays arabes contre le Qatar ni leur délais n'a été précisé.

© Sputnik. Valeri Melnikov Qatar: les pays arabes brandissent la menace de nouvelles sanctions

Le conflit entre le Qatar et les autres pays arabes inquiète les USA. L'agence de presse Reuters rappelle que le pays abrite la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient. Dans le même temps, l'Arabie saoudite reste l'allié le plus proche de Washington dans la région.

Le conflit entre les pays arabes a été déclenché peu de temps après la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite en mai pour signer un contrat de livraison de 110 milliards de dollars d'armes au royaume.

© Sputnik. Valeri Melnikov Doha accepterait de céder sur 5 exigences de l’ultimatum

Après le début du conflit, Washington, qui accuse également Doha de soutenir le terrorisme, a conclu avec le Qatar la vente de chasseurs F-15 pour 12 milliards de dollars.

En novembre 2016, les autorités américaines avaient déjà approuvé la vente au Qatar de 72 chasseurs F-15AQA, d'équipements et d'armements pour 21,1 milliards de dollars.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.