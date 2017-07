South Park ne rira plus de Trump

Les scénaristes Trey Parker et Matt Stone ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas se retrouver dans le même piège que les présentateurs de la chaîne CNN et de l'émission Saturday Night Live, qui consacrent pratiquement tout leur temps d'antenne à des attaques interminables contre le locataire de la Maison blanche.

«Nous nous sommes retrouvés dans le même piège que l'émission Saturday Night Live de la NBC. Nous étions comme CNN. Aujourd'hui, dans l'émission: de nouvelles blagues sur Trump. Ce n'est pas qu'avec Matt nous appréciions particulièrement le sujet — nous nous sommes simplement enlisés dans ce thème», a déclaré Trey Parker.

En parlant de «piège», Trey Parker évoquait la longue série de sketchs comiques sur le 45e président des USA qui ouvraient les émissions Saturday Night Live en 2016 et en 2017. Le rôle de Trump y était joué par le célèbre acteur hollywoodien Alec Baldwin, ce qui lui a valu un prix du Choix des critiques.

Trump y était présenté comme un intérimaire, s'efforçant de rejeter toutes ses responsabilités sur le vice-président Mike Pence, grossier au téléphone avec d'autres dirigeants.

L'émission n'a pas non plus épargné les proches de Trump. L'actrice Scarlett Johansson a notamment parodié la fille de Trump, Ivanka, faisant la publicité du parfum «Complice» avant de fuir les questions désagréables.

D'autres médias mènent également une campagne de dérision contre Trump — ce qui n'échappe pas à l'attention du président. Dans ses tweets le chef de l'État a critiqué The New York Times, The Washington Post et la chaîne CNN. «CNN a été pris en flagrant délit de fakes. Et qu'en est-il des chaînes NBC, CBS et ABC? Que faire avec les journaux mourants The New York Times et The Washington Post? Ce sont des fakes news», a-t-il écrit.

