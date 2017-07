Erdogan fête l'anniversaire du coup d’État avorté

Il a promis aux milliers de partisans réunis de rétablir la peine de mort abolie en 2004 si les députés soutenaient son initiative (le parlement examinera ce projet aujourd'hui, lundi 17 juillet). Selon RBC.

Cette allocution nocturne à Ankara et l'inauguration d'un monument aux défunts après la prière du matin ont clôturé la succession d'activités de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale célébrée pour la première fois en Turquie et assimilée à l'anniversaire du coup d'État avorté. Le jour officiel de la fête est le 15 juillet.

Dans son discours, Erdogan a critiqué ceux qui affirmaient que le complot était contrôlé par les autorités — une vision des faits mise en avant par le leader du Parti républicain du peuple Kemal Kiliçdaroğlu, qui a affirmé à plusieurs reprises que le gouvernement était au courant de la préparation du coup d'État mais n'avait rien fait pour l'empêcher. Erdogan estime que de telles insinuations «font outrage à toute la nation».

La veille, le président avait prononcé un discours à Istanbul dans lequel il affirmait que la tentative de coup d'État du 15 juillet n'était «pas la première attaque contre notre pays» et «ne serait pas la dernière». Il a promis de «décapiter» les traîtres et a encore vivement critiqué l'imam Fethullah Gülen que les autorités turques considèrent comme l'organisateur de la tentative de coup d'État. Erdogan a affirmé aux manifestants que le gouvernement poursuivrait le travail d'éradication des institutions associées à Mouvement Gülen (l'organisation de Fethullah Gülen considérée comme terroriste par Ankara).

La tentative avortée de coup d'État a été un événement très bénéfique pour le président turc, estime Ilchat Saetov de l'Institut d'études orientales affilié à l'Académie des sciences de Russie. «Erdogan a renforcé son pouvoir et a éradiqué ses concurrents dans toutes les sphères. L'anniversaire du putsch raté est un excellent moyen de montrer au peuple du côté de qui se trouve la justesse et qui a vaincu les ennemis.»

