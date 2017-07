Ces amerrissages d'avion qui n'ont fait aucune victime

Le 17 juillet 1972, l'équipage de Viatcheslav Kouzmenko effectuait un vol d'essai à bord d'un Tu-134 de l'Institut d'Etat de recherche d'aviation civile. L'objectif de ce vol consistait à préciser les recommandations contenues dans le guide d'exploitation du Tu-134 pour les vols en l'absence de courant dans le réseau électrique principal. Selon le site d'information Gazeta.ru.

Les systèmes électroniques étaient alimentés par les batteries de réserve pour simuler une situation de coupure de tous les générateurs. Lorsque l'appareil se trouvait dans la zone d'attente à 400 mètres d'altitude, les pompes d'injection des deux moteurs se sont arrêtées. Le commandant de bord a tenté à deux reprises de relancer le moteur de gauche, mais sans succès.

Étant donné que l'avion ne disposait pas de marge d'altitude, le commandant a pris la décision de faire atterrir l'appareil sur le réservoir d'Ikcha avec le train d'atterrissage sorti. Au moment de l'atterrissage l'avion ne s'est pas désintégré et aucun membre d'équipage n'a été blessé.

Le plus célèbre amerrissage d'urgence récent est celui de l'Airbus A320 de l'US Airways dans le fleuve Hudson. Le 15 janvier 2009, l'avion piloté par Chesley Sullenberger a décollé de New York et a percuté un groupe d'oiseaux une minute et demie plus tard, après quoi ses deux moteurs sont tombés en panne.

© AP Photo/ Craig Ruttle Airbus A320

L'équipage a atterri en douceur dans le fleuve Hudson, réussissant à ne pas détruire cet appareil lourd avec le plein de carburant.

© Sputnik. Marina Listseva La plus grave catastrophe aérienne de l’histoire évitée à San Francisco

L'amerrissage le plus célèbre en URSS a eu lieu sur la Neva le 21 août 1963. Un Tu-124 effectuait la liaison régulière Tallinn-Moscou et l'équipage s'est rendu compte en vol que le train avant était bloqué. Le commandant de bord Viktor Mostovoï a décidé de ne pas voler jusqu'à Moscou, mais d'atterrir à l'aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg. Pour cela l'équipage a commencé à vider ses réservoirs à basse altitude, tout en tentant de débloquer le train à l'aide d'une perche. Mais au huitième tour les deux moteurs de l'appareil se sont arrêtés. Le second pilote Vassili Tchetchenev, qui avait servi dans l'aviation navale, a pris les commandes et a atterri en douceur entre le pont Alexandre Nevski et le pont ferroviaire. Tous les passagers ont été évacués et envoyés à Moscou.

Le 15 octobre 1956, un Boeing 377 Stratocruiser de la Pan American se rendait d'Honolulu à San Francisco avec 24 passagers et 7 membres d'équipage à son bord. Après la perte de deux moteurs sur quatre le commandant a décidé d'atterrir sur l'eau. Personne n'a été blessé.

Le 22 novembre 1968, un DC-8 de la Japan Airlines reliant Tokyo à San Francisco a atterri dans la baie de San Francisco. A cause d'une mauvaise visibilité l'avion s'est retrouvé en-dessous de la ligne de descente et a percuté la surface de l'eau. L'avion s'est échoué à 2,5 milles du littoral, les 107 passagers ont été évacués.

