De Dolce & Gabbana à Michael Kors, que porte Melania Trump en visite officielle?

La First Lady est descendue de l'avion vêtue d'une combinaison noire signée Stella McCartney d'une valeur de 949 euros. La tenue recouvrait entièrement sa poitrine, ses épaules et ses bras. Bien que Melania soit arrivée dans ce pays musulman avec la tête découverte, les médias occidentaux ont apprécié ce choix de tenue. Selon le site d'information Gazeta.ru.

Lors du dîner avec le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud dans son palais Murabba, Melania est apparue dans une robe fuchsia signée Reem Acra, qui mettait en valeur les lignes de la première dame américaine sans pour autant paraître vulgaire.

Pendant une visite à l'École américaine internationale, Melania portait une robe beige de Ralph Lauren Collection dans le style safari d'une valeur de 950 dollars, et au centre de lutte contre l'idéologie extrémiste elle a opté pour un costume blanc de chez Dolce & Gabbana.

Pendant sa visite en Israël, Melania Trump a décidé de soutenir un créateur américain: elle est sortie de l'avion dans un tailleur signé Michael Kors d'une valeur de 997 dollars. Pour les rencontres officielles qui ont suivi, Melania a choisi une robe noire de Dolce & Gabbana, ainsi qu'une robe mi-longue rétro de Roksanda pour 2.730 dollars.

Au cours de sa visite au Vatican, Melania Trump a décidé de se plier aux traditions. Elle est apparue à l'entretien avec le pape François en robe noire à manches longues en couvrant sa tête d'une mantille en dentelle noire. Comme toujours, la First Lady a trouvé la tenue appropriée chez Dolce & Gabbana.

Durant la visite officielle de Donald Trump à Bruxelles, où les deux premières dames les plus discutées, Melania Trump et Brigitte Macron, se sont rencontrées pour la première fois, Melania a une nouvelle fois dépassé toutes les attentes: elle a d'abord arboré un tailleur du designer belge Maison Ullens, toujours avec un accent sur la taille grâce à une ceinture assortie au costume. Puis, lors du dîner avec la reine belge, Melania a porté une robe en dentelle noire de sa maison de mode favorite — Dolce & Gabbana.

Au sommet du G20 en Allemagne, elle était vêtue d'une robe dans l'esprit de Gatsby le Magnifique. Sa robe blanche du couturier américain Michael Kors valait presque 3.000 dollars.

A Paris, Melania Trump a décidé d'exprimer son respect pour la maison de mode Christian Dior. L'ex-mannequin portait un élégant costume rouge: la First Lady et son styliste Hervé Pierre voulaient ainsi rendre hommage au 70e anniversaire de la maison de mode et à la rétrospective de Dior qui s'est ouverte récemment à Paris.

