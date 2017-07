Le nouveau «tueur d'artillerie» russe présenté au salon MAKS 2017

Il s'agit d'une version améliorée du système de reconnaissance d'artillerie Zoopark déjà en service dans les forces armées russes. A partir de la trajectoire des obus ou des missiles, le 1L260-E calcule la position des vecteurs et des dispositifs qui les ont tirés. Les canons automoteurs américains M109A6 Paladin sont détectés dans un rayon de 23 km, les lance-roquettes multiples (LRM) MLRS à 45 km, et le complexe tactique ATACMS jusqu'à 65 km. Le système russe identifie les canons automoteurs et les LRM même s'ils tirent à partir de leur position d'éloignement maximal, et l'ATACMS peut détruire des cibles à l'arrière, c'est pourquoi ses vecteurs se retrouvent également dans le champ de vision du 1L260-E. Selon le quotidien Rossiïskaïa gazeta.

Le complexe de reconnaissance d'artillerie dispose d'un radar 3D à antenne active avec un angle de vision de 90 degrés à l'horizontale et de 40 degrés à la verticale. Les radars scannent automatiquement la zone, identifient les obus et les missiles (en même temps que les appareils aériens), et les accompagnent tout en calculant leur trajectoire. Les données obtenues arrivent en temps réel au poste de commandement du complexe, et en cas de nécessité elles sont directement transmises aux systèmes d'attaque qui fonctionnent en régime automatique ou semi-automatique.

Étant donné que la portée des canons automoteurs russe Koalitsia, des LRM Smertch et du complexe tactique Totchka-U est supérieure à celle de leurs analogues américains ou otaniens, la source d'une activité d'artillerie peut être éliminée dans difficulté. Tout comme Zoopark, le 1L260-E calcule non seulement le point de lancement, mais également la destination finale de la trajectoire des projectiles, c'est pourquoi il peut être utilisé pour corriger un tir ami tout aussi rapidement et efficacement.

