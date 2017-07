Pour les médias polonais, l'Ukraine est un «trou géopolitique»

«La Russie ou l'Occident?», s'interroge l'expert de la revue Rzeczpospolita. Mais il ne répond pas. En effet selon l'Onu, la Pologne connaît des problèmes similaires à l'Ukraine.

Récemment, les Nations unies ont publié un rapport formulant des prévisions concernant l'avenir de la population dans différents pays. Les chiffres qu'il contient ont sérieusement inquiété de nombreuses personnes, à commencer par les responsables politiques à travers le monde. Et tandis que la plupart des experts se sont focalisés sur les problèmes de leur propre population, les Polonais ont essayé de détourner l'attention sur ceux de leurs voisins.

Andrzej Talaga, directeur du département stratégie du Warsaw Enterprise Institute, s'est notamment exprimé dans un article pour Rzeczpospolita.

«Les médias polonais ont largement commenté les derniers pronostics de l'Onu sur la population, qui sont catastrophiques pour notre pays. Mais la véritable catastrophe s'avance sur l'Ukraine, où la chute démographique suite à l'effondrement économique provoquera à notre frontière sud-est un trou géopolitique que quelqu'un devra combler. La Russie ou l'Occident», constate l'expert polonais dont les propos sont cités par le site Vesti-Ukraine.

Andrzej Talaga compare l'Ukraine à «un malade cloué au lit» avec qui Varsovie entretient constamment des débats historiques. Toutefois, l'expert polonais est convaincu que d'ici 20 ans il ne restera plus de représentants de ceux (Ukrainiens) à qui il faudra prouver la «justesse morale concernant le génocide des Polonais en Volhynie et en Galicie orientale».

«Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais en fin de compte elle (l'Ukraine) pourrait devenir un désert avec une économie détruite et sans forces pour survivre», a-t-il souligné. Et d'affirmer que l'Ukraine deviendra un désert non seulement à cause de l'effondrement de l'économie locale, mais également à cause du régime sans visas dont le président ukrainien Piotr Porochenko est si fier. «Si d'autres pays commençaient également à faire appel à un plus grand nombre d'Ukrainiens suite à la levée des visas avec l'UE, la conséquence démographique pour l'Ukraine serait une dépopulation-express», conclut l'expert polonais.

