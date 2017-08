L'arme secrète du char T-90 testée en Syrie

​Le système Chtora-1 est destiné à la protection contre les missiles antichars dotés d'un système de guidage semi-automatique ou les munitions d'artillerie guidées. Il a été mis en service en 1989 et il est installé sur les véhicules de combat comme le BMP-3M et les chars T-72, T-80 et T-90.

Le brouilleur antimissile s'avère indispensable dans la guerre contre les terroristes qui, ne disposant pas de leurs propres chars en nombre nécessaire, tentent de lutter contre les blindés adverses à l'aide des missiles antichars. Chtora-1 perturbe le fonctionnement des systèmes de guidage laser à l'aide de projecteurs émettant un rayonnement modulé dans le diapason optique et infrarouge. Ce qui a pour résultat le brouillage des coordinateurs électro-optiques des missiles guidés jusqu'à 2,5 km. Les dispositifs de visée reçoivent un faux signal qui fait manquer la cible au missile. En cas de pointage du missile par le laser, le brouilleur utilise des grenades fumigènes qui perturbent également la visée.

