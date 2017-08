Une guerre commerciale contre la Chine pourrait faire chuter le marché de l'électronique

Le politologue Igor Chatrov a expliqué pourquoi le président américain Donald Trump voulait déclarer une guerre commerciale à la Chine et les risques que cela comportait. Selon le site d'information Life.ru.

© REUTERS/ Damir Sagolj Idiotie géopolitique ou la guerre inutile entre l'Inde et la Chine

«Il y a 100 jours il a été proposé à la Chine de se pencher sur le problème nord-coréen. Xi Jinping semblait avoir accepté, mais il est évident que ce n'était que des paroles, ni la Chine ni les USA n'avaient proposé de stratégie concrète en la matière. Ils ont simplement exigé dans leur style traditionnel de s'occuper du problème de la Corée en reportant leurs craintes et risques sur la Chine, a expliqué l'expert. Je pense que Trump poursuit sa politique pour créer une grande Amérique, or cela implique, entre autres, certaines restrictions contre la Chine. Le transfert d'une partie de l'industrie américaine de la Chine aux USA a été également annoncé au départ de la course présidentielle et, dans l'ensemble, comme un projet assez sérieux.»

Igor Chatrov estime que les restrictions contre la Chine étaient prévues dès le départ, on n'en cherchait qu'un prétexte.

© REUTERS/ Hyungwon Kang Les USA préparent une guerre commerciale contre la Chine

Selon le politologue, Trump ou ses conseillers croient que si la Chine faisait des concessions sur le dossier nord-coréen, elle prendrait les menaces suivantes de la même manière. Toutefois, l'expert note que Pékin dispose de nombreuses options pour donner une réponse équivalente aux restrictions de Washington.

«La Chine peut trouver des secteurs tout aussi douloureux et des groupes de marchandises qu'il est possible de ne plus livrer aux USA, a conclu Igor Chatrov. La Chine détient le monopole sur le marché des métaux de terres rares, sans quoi l'électronique moderne ne saurait fonctionner. La guerre contre la Chine pourrait faire effondrer tout le marché mondial de l'électronique.»

Rappelons que les USA menacent la Chine d'une guerre commerciale en raison de l'absence d'influence sur la Corée du Nord.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.