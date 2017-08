Les révélations d'outre-tombe de Diana portent un coup à l'autorité de la monarchie

Un nouveau scandale national vient d'éclater au Royaume-Uni: des enregistrements vidéo de la princesse Diana, inconnus jusqu'à présent, dévoilent de nouveaux éléments sur l'histoire de son mariage avec le prince héritier Charles et pourraient faire la lumière sur les causes de sa mort.

La maison Windsor est soupçonnée depuis longtemps d'avoir souhaité le meurtre de Diana et les déclarations contenues dans la vidéo apportent des éléments permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel elle était plongée. L'analyse de Vzgliad.

Dimanche soir, à 25 jours du 20e anniversaire de la mort tragique de la princesse, la télévision britannique a diffusé le documentaire Diana de vive voix présentant pour la première fois au public des images enregistrées par Peter Settelen, son professeur d'art oratoire.

Les cours de Diana avec Peter Settelen ont commencé en septembre 1992. Dès leur première rencontre au palais de Kensington, il a allumé la caméra et a demandé à Lady Di de parler d'elle. Le professeur a été très surpris quand l'épouse du prince héritier s'est mise à confier les détails les plus intimes de son mariage.

En particulier, la princesse a raconté la manière maladroite avec laquelle le prince Charles lui faisait la cour: «Quand il m'a grimpé dessus et s'est mis à m'embrasser et tout le reste, j'ai pensé: Beurk! On ne fait pas ça!»

Puis elle s'est plainte du fait que, pendant les premières années de vie conjugale, ils ne faisaient l'amour qu'une fois toutes les trois semaines. Sachant que pendant les sept dernières années de leur vie commune, son mari a complètement cessé de partager son lit avec elle et passait son temps libre avec son amante Camilla Parker Bowles.

Diana a également parlé à Settelen de son véritable amour: quatre ans après son mariage, elle est tombée amoureuse de son garde du corps Barry Mannakee. Il était marié, et Diana disait voir en lui «une figure de père, rien de plus». Que ce soit vrai ou non, par la suite Mannakee a été transféré à un autre poste et trois semaines plus tard il s'est tué à moto.

«Tout est devenu clair, il a été viré, puis tué. C'était le coup le plus dur de ma vie», disait Lady Di.

Par la suite, Settelen a reconnu devant les journalistes qu'il avait été vraiment effrayé par ces révélations mais avait rapidement compris l'objectif de Diana: elle songeait déjà au divorce et voulait répéter son discours devant les journalistes. En d'autres termes, Settelen l'a aidée à établir sa «ligne de défense». Ils ont répété les accusations visant Charles et sa mère, la reine Elisabeth II, jusqu'à fin 1993, et en 1996 le célèbre couple a divorcé.

Quand Diana était en vie, tous les enregistrements étaient conservés dans la maison de Settelen. Après sa mort (le 31 août 1997) ils ont disparu mais ont été retrouvés chez son majordome. Ils étaient réclamés par le frère de Diana, le comte Spencer, et Settelen en tant qu'auteur. Après avoir gagné son procès, ce dernier a vendu les vidéos à la chaîne Channel 4.

