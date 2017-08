Couch Potato: WikiLeaks révèle comment la CIA a surveillé en secret des Américains

Ce logiciel permet d'intercepter un flux vidéo en temps réel et de le stocker en format vidéo ou photo. Plus tôt, WikiLeaks avait publié la description de l'outil Dumbo de la CIA permettant aux renseignements américains de contrôler les webcams et les micros.





D'après la description, Dumbo est capable de trouver des webcams et des micros aussi bien installés directement sur un ordinateur que connectés via Wi-Fi, Bluetooth ou câble.

Selon les documents dévoilés par WikiLeaks, l'opérateur a le droit d'arrêter, mais également de supprimer les enregistrements et d'en créer des faux à la place. Selon WikiLeaks, ce logiciel sert à manipuler les enregistrements vidéo compromettant le travail du PAG — une branche du Centre de cyberespionnage chargée d'obtenir un accès aux ordinateurs pendant les opérations de la CIA sur le terrain.

En juillet, WikiLeaks avait publié dans le cadre de la série Vault 7 des documents concernant le projet Highrise de la CIA, décrivant une application pour Android permettant d'intercepter et de rediriger des SMS en créant un canal de communication secret entre l'appareil-cible et le poste d'interception.

D'autres projets de la CIA — BothanSpy et Gyrfalcon — permettent de voler des informations de connexion pour travailler à distance avec des systèmes d'exploitation. WikiLeaks rapportait que ces logiciels fonctionnaient sur différents systèmes d'exploitation et possédaient «différents vecteurs d'attaque».

Le logiciel ELSA, quant à lui, retrace la géolocalisation des appareils et permet de recevoir des informations sur leur emplacement s'ils se trouvent dans une zone couverte par le Wi-Fi.

Vault 7 a révélé l'existence d'autres projets de la CIA utilisés pour des attaques de piratage. Ainsi, BrutalKangaroo est capable de pénétrer dans le réseau informatique d'une organisation sans accès direct, tandis qu'Archimedes peut commettre des cyberattaques dans le cadre des réseaux locaux.

Auparavant, des médias avaient annoncé que la CIA comptait détruire les anciens fichiers liés aux fuites d'informations confidentielles. Le service a proposé de supprimer les enregistrements qui auraient normalement dus être gardés en permanence 30 ans après la clôture d'une affaire. D'après The Daily Beast, cette proposition a été préalablement approuvée par les Archives nationales des USA.

Hormis les fichiers relatifs aux fuites, la CIA a l'intention de supprimer les données sur l'accès aux informations confidentielles, aux fichiers personnels liés au contrespionnage, ainsi que les rapports d'indemnisation, les fichiers de déclassification et les documents de référence.

