Le nouveau sous-marin lanceur d'engins US sera un mètre plus court que le Dmitri Donskoï

Selon les termes du contrat, l'entreprise General Dynamics Electric Boat doit assurer la compatibilité des armes des nouveaux sous-marins avec les bâtiments prometteurs Dreadnought de la marine royale de la Grande Bretagne, écrit lundi le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

L'entreprise a obtenu le premier contrat de conception des nouveaux SNLE en décembre 2012 et reçu 1,85 milliards de dollars en cinq ans de la marine pour ce travail. La mise en exploitation du premier sous-marin Columbia devrait avoir lieu en 2031. Le commandement de la flotte américaine envisage de recevoir 12 bâtiments de nouvelle génération pour remplacer les sous-marins de type Ohio actuellement en exploitation (le premier SNLE de cette classe devrait être mis hors de service en 2026). La marine est prête à payer 128 milliards de dollars pour le renouvellement de ses sous-marins stratégiques. ​Le nouveau sous-marin affichera un tirant d'eau de près de 20.800 tonnes en plongée, une longueur de 171 mètres et une maître-bau de 13 mètres. Il est à noter que le plus grand sous-marin nucléaire au monde — le SNLE russe Dmitri Donskoï — mesure 172 mètres de long. Qui plus est, son maître-bau se chiffre à 23,3 mètres, alors que son déplacement en plongée atteint 48.000 tonnes.

Le nouveau bâtiment sera équipé de 16 systèmes de lancement des missiles balistiques Trident II. Par ailleurs, General Electric a récemment transmis à la marine américaine le 15e sous-marin polyvalent de classe Virginia qui devrait entrer en service au printemps 2018.

