Le marché énergétique mondial a désormais un nouveau leader, alors que son principal concurrent américain a chuté dans les rangs, écrit mardi le quotidien Vzgliad. Gazprom a détrôné le géant américain ExxonMobil qui occupait la première place depuis 12 ans. L'entreprise russe a grimpé de la troisième à la première position du classement des 250 principales sociétés pétrolières, gazières et énergétiques du monde établi par S&P Global Platts. ExxonMobil a quant à lui chuté de la première à la neuvième position.

Le rang des entreprises dans ce classement ne dépend pas de l'opinion des experts mais seulement de leurs propres résultats financiers. Ce changement de leader s'explique notamment par les changements d'indicateurs tels que les recettes annuelles, le bénéfice net, la rentabilité des capitaux investis et la croissance moyenne des revenus depuis trois ans.

Selon Platts, Gazprom occupe la première position en ce qui concerne le bénéfice (16,7 milliards de dollars), la cinquième position selon les valeurs des actifs (environ 287 milliards de dollars) et la septième position en fonction des recettes (107,2 milliards de dollars).

Qui plus est, ExxonMobil est en retard par rapport à Gazprom (et à beaucoup d'autres concurrents des pays émergents) en ce qui concerne la rentabilité de ses investissements, qui se chiffre à 7% chez Gazprom mais atteint seulement 4% chez son rival américain.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Les ressources de Gazprom et d'Eurosibenergo intéressent les mineurs de cryptomonnaies

Mais quelles sont les raisons de cette chute aussi spectaculaire d'ExxonMobil, qui n'a pratiquement pas réduit sa production de pétrole depuis trois ans? Le fait est que ces indices financiers ont considérablement souffert de la baisse des prix du pétrole. Mais comment l'entreprise américaine était-elle arrivée à se maintenir au sommet en 2015 et en 2016, si le cours du baril avait été divisé par deux encore en 2014? Grâce à des manipulations financières et de papier.

L'indien Reliance Industries (huitième en 2016) arrive à la troisième position après Gazprom et l'allemand E.ON, suivi par Korea Electric Power, China Petroleum & Chemical, LUKOIL (cette entreprise russe conserve sa sixième place), Indian Oil, Valero Energy, ExxonMobil et Total.

La montée la plus notable au classement global a été constatée chez le brésilien Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras), qui a grimpé de la 193e à la 47e position, le britannique Centrica (de la 156e à la 15e place) et l'allemand E.ON (du 114e au 2e rang).

Selon l'analyste de S&P Global Platts Harry Weber, la progression la plus sensible a été constatée chez les entreprises possédant une structure diversifiée des affaires, qui fournissent de l'énergie et du gaz non seulement à l'industrie, mais aussi aux sociétés de gestion et aux particuliers. «La plupart des sociétés énergétiques qui dominent le classement mondial travaillent en général sur les marchés qui sont régulés ou soutenus sur le plan financier par les autorités. Cela leur offre un avantage notable car leurs revenus sont donc moins dépendants des fluctuations des prix du pétrole et du gaz», explique-t-il. Les groupes spécialisés dans la production de pétrole, par contre, traversent des temps difficiles dans le monde entier.

