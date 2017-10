Cet amendement permettra notamment aux opérateurs américains de rompre unilatéralement leur contrat avec la chaîne RT et de bloquer sa diffusion. Le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) a déclaré que l'adoption d'un tel amendement témoignerait de l'absence de liberté d'expression aux USA et de la réticence des autorités à écouter l'avis de la population. Selon le site de la chaîne RT.

© Sputnik. Konstantin Chabalov Simonian remercie les Américains pour leur soutien à la chaîne RT

Les sénateurs républicains Lindsey Graham et John McCain, ainsi que le démocrate Sheldon Whitehouse, ont soumis un amendement au projet de loi sur le budget pour la défense nationale de 2018. Les changements proposés concernent la Russie.

Selon le document, si un contenu vidéo a été créé avec l'argent du gouvernement russe, les opérateurs américains chargés de sa diffusion sur le territoire des USA pourront désormais refuser de le faire. Les propositions des législateurs américains ont été approuvées à l'unanimité au Sénat et inscrites dans le projet de loi lors des audiences du 18 septembre.

L'amendement interdit également d'exiger des opérateurs locaux de fournir des services pour la diffusion des émissions financées par le gouvernement russe. Ainsi, les distributeurs américains peuvent cesser la diffusion des chaînes russes sans explication et sans assumer de responsabilité pour l'inaccomplissement des engagements contractuels.

Comme l'a noté la rédactrice en chef de RT et de Sputnik Margarita Simonian , les attaques contre la chaîne aux USA sont devenues «omniprésentes».

Le directeur exécutif de l'Institut Ron Paul, Daniel Macadams, a noté que le Capitole était «obsédé par RT».

Selon lui, John McCain et Lindsey Graham sont la «personnification même du totalitarisme» et apparaissent comme les ennemis de la liberté d'expression et du 1er amendement à la Constitution américaine.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.