Nobel 2017: le dernier avertissement du comité aux USA et à la Corée du Nord

Les principaux destinataires de ce message norvégien sont le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dont les déclarations récentes poussent à se préparer au pire scénario sur la péninsule coréenne. Selon le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

Le communiqué du comité Nobel stipule que l'ICAN, fondée il y a 10 ans, a reçu ce prix pour son activité visant à attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques de l'usage de l'arme nucléaire et pour son initiative d'interdire juridiquement cette arme meurtrière. «Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus d'États encore se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord», avertit le communiqué de presse du comité Nobel.

En elle-même, une interdiction juridique au niveau international ne privera pas le monde de l'existence de l'arme nucléaire en tant que telle, et aucun État qui en dispose n'a adhéré au traité international d'interdiction de l'arme nucléaire de 2017. Néanmoins, les futures démarches pour la détente et un monde exempt d'armes nucléaires «doivent être entreprises aujourd'hui, précisément par les pays détenteurs d'un arsenal», estime le comité. «C'est pourquoi cette année le prix Nobel de la paix appelle ces États à entamer des négociations sérieuses pour la suppression progressive, équilibrée et rigoureuse de presque 15.000 unités d'armement nucléaire», indique le communiqué sur l'attribution du prix Nobel.

Après la cérémonie, la directrice de l'ICAN Beatrice Fihn s'est adressée aux dirigeants des USA et de la Corée du Nord pour les exhorter à renoncer à leurs arsenaux. Selon la responsable, «on ne peut pas mettre en péril des centaines de milliers de vie au nom de la sécurité».

Le Kremlin a respecté l'avis du comité Nobel et déclaré qu'il était déçu que le prix n'ait pas été attribué au président russe Vladimir Poutine. «Il faut simplement constater cette décision et la respecter, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. La Russie est un membre responsable du club nucléaire. Notre position est bien connue, elle a été exprimée plusieurs fois par le président Poutine concernant l'importance et l'absence d'alternative à la parité nucléaire, qui est extrêmement importante du point de vue de la sécurité et de la stabilité internationales.» Le chef de la commission de la Douma (chambre basse du parlement russe) pour les affaires internationales Leonid Sloutski a qualifié le choix du lauréat du prix Nobel de la paix «d'opportun» dans le contexte de la situation autour de la péninsule coréenne et du risque de rupture de l'accord nucléaire avec l'Iran.

