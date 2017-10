Tout ce qu’il faut savoir sur les performances des nouveaux fusils Kalachnikov

Au moins, il y a l'embarras du choix, et les soldats reçoivent les meilleurs fusils d'assaut, pistolets, mitrailleuses et fusils de précision. Selon Zvezda.

Un sniper ultramoderne

Pendant le récent Forum militaro-technique international Armée-2017, les ingénieurs d'Ijevsk ont présenté un fusil ultramoderne qui a fait l'objet d'un véritable pèlerinage des concurrents, des attachés de défense étrangers et simplement des amateurs et des connaisseurs d'armes durant toute l'exposition.

«Le fusil de précision Tchoukavine (SVTch) se distingue des fusils classiques avant tout par ses composants: la partie principale de l'effort est portée sur la partie en acier, explique le spécialiste de Kalachnikov Vladimir Onokoï. Contrairement au fusil Dragounov (SVD) actuellement en service, l'élément de force du fusil n'est pas le bas mais le haut du boîtier: une plaque d'acier au-dessus de laquelle se trouvent les éléments de visée, et de l'autre côté des glissières de culasse. L'obturateur porteur est fermement connecté au canon et convient parfaitement pour une fixation fiable des appareils optiques modernes. La fixation de viseurs de collimateur, nocturnes et à imagerie thermique et d'autres dispositifs de visée a été renforcée. La partie inférieure de l'arme est constituée d'un bloc de culasse où se trouve le mécanisme de mise à feu et auquel se fixe la crosse».

Et ce n'est pas tout: «Le bloc de culasse n'éprouve pratiquement aucun effort lors du tir, c'est pourquoi il peut être fabriqué à partir de matériaux légers, ce qui allège le poids de l'arme. Le fusil SVTch pèse 4,2 kg. Sa portée dépend de la munition utilisée. Actuellement, le fusil est conçu pour deux calibres à la fois: russe standard — 7,62x54 mm — et otanien — 7,62x51 mm. Dans toutes ses versions, le SVTch garantit un impact avec la cible jusqu'à 1.200 m. Aux essais en atelier, la précision du tir du nouveau fusil de précision était d'environ 3 cm à une distance de 100 m sur quatre tirs.»

D'après le directeur général de Kalachnikov Alexeï Krivoroutchko, le nouveau fusil de précision semi-automatique est promis à un grand avenir. Le ministère russe de la Défense et la Garde russe ont déjà témoigné leur intérêt.

Des fusils d'assaut de poche

Autre grande nouveauté d'Armée-2017: les fusils d'assaut réduits de Kalachnikov AM-17 et leur version silencieuse AMB-17. Les ingénieurs les avaient initialement conçus comme des armes légères pour les forces spéciales — un AM-17 près moins de 2,5 kg et sa longueur crosse repliée est de 50 cm.

Mais cette Kalachnikov «de poche» affiche des performances techniques qui n'ont rien à envier aux meilleures armes automatiques du monde, voire les dépassent. Dans la version silencieuse AMB-50, la suppression du son est comparable aux meilleurs systèmes silencieux de précision.

© Sputnik. Pavel Gerasimov Les fusils d’assaut Kalachnikov seront fabriqués en Arabie saoudite

Cette arme a été conçue pour remplacer le fusil d'assaut silencieux Val en assurant une haute précision et en préservant les caractéristiques de tir en cas d'exploitation intensive. Les deux nouveaux fusils se distinguent par une ergonomie réfléchie et un emplacement original des systèmes de commande. Le chargeur est fait de plastique transparent, ce qui permet au tireur de connaître rapidement le nombre de munitions restantes. Le lancement des essais officiels du fusil d'assaut réduit AM-17 et de sa version silencieuse AMB-17 est prévu pour 2018. Le ministère de la Défense, le Service fédéral de sécurité (FSB), le Service fédéral de protection (FSO) et le Service fédéral des forces de garde nationale ont déjà exprimé leur souhait de recevoir cette arme.

L'AK-105 ne tremblera pas au combat

A l'heure actuelle, l'armée russe reçoit des fusils d'assaut AK-105 de calibre 5,45 mm dont les ingénieurs de Kalachnikov ont modernisé le mécanisme de mise à feu. Cela a simplifié la détente et a permis d'éviter le léger tremblement au moment du tir dont souffrait l'AKS-74U. L'AK-105 dispose d'un fût plus ergonomique, et le changement de la construction du canon a amélioré la précision du tir en rafale.

