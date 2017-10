La collaboration entre le FMI et l'Ukraine bat de l'aile

C'est pourquoi le Fonds monétaire international (FMI) atermoie le transfert d'une nouvelle tranche d'aide de 1,9 milliard de dollar, écrit lundi 23 octobre le site de la chaîne Russia Today (RT). Dans le même temps, Kiev a réussi à placer des obligations pour 3 milliards de dollars, après quoi plusieurs députés du Front populaire ont déclaré que l'Ukraine devait renoncer à la coopération avec le FMI qui avancent des exigences trop intransigeantes. Les autorités de Kiev iront-elles jusqu'à rompre leurs relations avec le FMI?

L' Ukraine et le FMI ne parviennent pas à s'entendre sur leur coopération. Le gouvernement a refusé d'augmenter les tarifs du gaz pour la population de 19% à partir du 1er octobre, ce qui devait être une nouvelle étape pour le passage des consommateurs aux prix du marché.

«Le FMI pense qu'il faut renoncer aux dotations pour les particuliers. Et il a raison, mais les réalités ukrainiennes ne permettent pas de le faire», a expliqué une source du gouvernement ukrainien.

Depuis trois ans les tarifs communaux en Ukraine ont doublé en moyenne, alors que le prix du chauffage a été multiplié par six.

Mais les représentants du FMI ont leur propre vision du passage à l'économie de marché dans le pays. «Les tarifs du gaz en Ukraine sont trop bas par rapport aux pays voisins. Et enfin, si l'Ukraine rêve à une indépendance énergétique, elle doit investir dans l'infrastructure, ce qui n'est possible qu'à condition que les prix du gaz reflètent l'évolution de la situation sur le marché», a déclaré le premier directeur général adjoint du FMI David Lipton. Et de souligner: «Il est important que les tarifs du gaz soient déterminés par les mouvements du marché, et il faut éviter l'apparition de subventions générales et cachées.»

Les relations ne sont pas simples entre l'Ukraine et le FMI. D'après le programme de financement élargi EFF adopté en mars 2015, le fonds comptait allouer à l'Ukraine 17,5 milliards de dollars en quatre ans.

Mais à ce jour le pays n'a obtenu que quatre tranches pour un total de 8,7 milliards de dollars. Le fonds retarde la délivrance de la cinquième tranche de 1,9 milliard de dollars prévue pour l'été, puis pour l'automne, tant que ne sera pas adoptée la réforme des retraites, ne seront pas augmentés les tarifs du gaz et ne commencera pas le travail sur la création d'une cour anticorruption. Toutefois, le président ukrainien Piotr Porochenko ne s'empresse pas d'enregistrer ce document.

L'augmentation du prix du gaz pose également problème. «Nous ne voulons pas augmenter les tarifs parce que cela nuira à la popularité des forces proprésidentielles. Les consommateurs payent déjà trop, notamment dans le milieu rural», a expliqué la source du gouvernement ukrainien.

