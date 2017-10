La Russie conçoit un ekranoplan très lourd pour ses forces armées

Un ekranoplan, avion à effet de sol très lourd de transport et de débarquement capable d'atterrir non seulement sur l'eau, comme ses prédécesseurs, mais également sur terre, est en cours de développement en Russie.

Le programme d'armement pour 2018-2025 inclut la conception d'un prototype d'avion à effet de sol (ekranoplan) de 600 tonnes pour remplir les missions des forces armées russes. Selon Vzglyad.

On suppose que l'appareil développé par le bureau d'étude Alexeev pourrait servir aux opérations de sauvetage en Arctique et pour approvisionner les garnisons éloignées.

Les ingénieurs expliquent qu'une plate-forme de base est actuellement mise au point sous le nom de code Spassatel (Sauveteur) avec un poids de 600 tonnes pour une longueur de 93 mètres et une envergure d'ailes de 71 mètres. Il a été décidé de construire un tel appareil pour sa capacité à être exploité en cas d'agitation de la mer de force 5-6.

​L'autonomie de vol du Spassatel devrait s'élever à plusieurs milliers de kilomètres, sachant que l'appareil pourra atterrir non seulement sur l'eau, mais également sur une surface solide plate.

De par ses dimensions l'avion sera comparable au «Monstre de la Caspienne» de l'époque soviétique (KM). Selon les experts, de tels appareils peuvent constituer un moyen de débarquement idéal.

Les maquettes réduites du Spassatel ont déjà passé les essais dans le tube aérodynamique de l'institut central d'aérohydrodynamique de Joukovski., ainsi que dans une piscine spéciale.

On avait déjà appris la fin des travaux de conception, en Russie, d'un nouvel avion à effet de sol A-050, qui sera entièrement équipé d'une avionique russe et doté d'un système de navigation et de pilotage moderne.

