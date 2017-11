De l'impression 3D à l'aéronautique: ces secteurs où le génie russe est le plus sollicité

Selon le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, l'introduction active d'inventions russes dans le travail des entreprises russes a commencé en 2014, quand le processus de substitution aux importations s'est intensifié dans le pays, écrit jeudi 2 novembre le site de la chaîne Russia Today (RT).

© Sputnik. Oleg Smyslov Une maison en 3D imprimée en Russie: le futur est déjà là

D'après le ministère, les technologies innovantes russes et les matériaux modernes sont utilisés dans la construction aéronautique, l'industrie chimique et pharmaceutique, la production d'équipements électroniques et optiques et les moyens de transport . A une moindre échelle, les innovations nationales sont utilisées dans la métallurgie, la production de voitures et dans l'industrie de la transformation.

Le ministère a mis au point des mécanismes de soutien pour motiver les inventeurs russes et soutenir l'intégration des innovations nationales dans le travail des entreprises industrielles.

Pratiquement tous les éléments nécessaires du système d'innovation présent dans les pays économiquement développés sont actuellement réunis en Russie, constate le ministère, qui estime que chaque année, les élaborations des inventeurs russes prendront de plus en plus de place dans les entreprises industrielles russes.

La Douma, chambre basse du parlement russe, a également noté une hausse significative du nombre d'inventions nationales. Selon Denis Kravtchenko, membre de la commission pour la politique économique, l'industrie, le développement innovant et l'entrepreneuriat, cela s'explique par le programme de substitution aux importations mené en Russie.

© Photo. TPU Le premier satellite russe imprimé en 3D commence à émettre

Parmi les principaux projets innovants récents, le ministère met en avant le nouveau fleuron de l'aviation civile russe: l'avion MS-21 qui a passé les premiers essais de vol cette année.

A ce jour, le MS-21 a déjà effectué 21 vols d'essais dont le dernier était sans escale et a duré six heures. Le lancement de l'exploitation de l'appareil est prévu pour le second semestre 2019.

Par ailleurs, les technologies d'impression 3D sont activement intégrées dans les secteurs industriels. Parmi elles se distinguent des projets innovants russes.

En 2017, la compagnie Spetsavia de Iaroslavl a présenté la première maison particulière construite par une imprimante 3D. Le directeur général de la compagnie Alexandre Maslov a noté que ce projet avait prouvé la possibilité d'utiliser des technologies innovantes dans le bâtiment.

© Sputnik. Nikolai Khizhnyak Les technologies 3D pour former les "paras" russes

Selon la compagnie d'État Rostec, ces nouvelles technologies de pointe sont aussi activement utilisées dans la création d'équipements médicaux russes. Le service de presse de la compagnie cite l'exemple du produit Schwabe.

«Le matériel médical Schwabe rencontre déjà du succès sur le marché russe et il est fourni aussi bien aux hôpitaux municipaux et publics qu'aux cliniques privées. Ces équipements sont également exportés dans 95 pays dont les pays de l'UE, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient», a déclaré le service de presse.

Rostec a également souligné que la tâche principale des entreprises russes chargées des innovations était d'assurer l'indépendance de la Russie envers les technologies critiques importées.

