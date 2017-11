Kim Jong-un n'a pas à craindre une attaque contre ses sites nucléaires

Quoi que dise le président américain des «guerriers les plus intrépides du monde», personne ne prendra le risque d'envoyer en Corée du Nord même les soldats les plus aguerris.

Le Pentagone estime que la détection et la neutralisation de tous les sites nucléaires de la Corée du Nord ne serait possible qu'en envoyant des troupes terrestres américaines dans ce pays, rapporte le Washington Post. Cette conclusion découle d'une analyse des éventuelles conséquences des activités militaires entre les USA et la Corée du nord présentée dans un rapport envoyé à la chambre des représentants des USA par le directeur adjoint pour les affaires militaro-politiques du Comité des chefs d'état-major des forces armées, le vice-amiral Michael Dumont. Selon le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

Les congressistes Ruben Gallego et Ted Lieu avaient demandé au Pentagone des estimations sur les éventuelles pertes militaires et civiles des USA et des alliés en cas de guerre contre Pyongyang, ainsi que des informations sur le scénario éventuel d'évolution du conflit.

Selon le journal, le Pentagone a également conceptualisé l'éventuelle réaction de la Russie et de la Chine. D'après les militaires américains, «la Russie ou la Chine pourraient décider d'éviter le conflit ou de se ranger de notre côté». Comme l'indique le rapport, le Pentagone soutient la politique menée par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson visant à faire pression sur les autorités nord-coréennes par le biais des sanctions économiques et diplomatiques.

Une frappe aérienne contre les sites nucléaires de la Corée du Nord semble très improbable car Pyongyang conserverait de toute façon son potentiel nucléaire et pourrait riposter en lançant des armes de destruction massive telles que l'arme chimique et biologique. Une opération terrestre est également exclue: les USA et l'Otan ne s'y sont même pas risqués en Yougoslavie, alors que dire d'une telle opération en Corée du Nord contre une armée de 850.000 à 1,2 million de soldats, selon diverses estimations? Sans compter que la réserve compte près de 4 millions d'hommes, que la réserve de mobilisation s'élève à 4,7 millions de personnes et que les ressources de mobilisation se chiffrent à environ 6,2 millions.

Quoi que dise le président américain des «guerriers les plus intrépides du monde» (dans sa déclaration faite aujourd'hui à la base aérienne de Yokota au Japon en parlant des soldats américains), personne ne prendra le risque d'envoyer se battre en Corée du Nord même les JI les plus entraînés. Pour l'instant, Kim Jong-un peut dormir tranquillement.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.