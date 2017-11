Retour sur la campagne victorieuse de Donald Trump, un an après son triomphe

La dernière élection présidentielle américaine en date a pris fin il y a un an: rythmée par de nombreux scandales et après une bataille tendue, son résultat a été une surprise pour beaucoup et fut, selon les experts, la plus retentissante de l'histoire américaine.

Même aujourd'hui que le gagnant et le perdant sont connus depuis un an, la présidentielle de 2016 est toujours l'un des thèmes principaux des débats politiques américains, écrit mercredi 8 novembre le quotidien Izvestia.

Même si les sondages montraient que Donald Trump suscitait les sympathies de l'électorat, les patrons des républicains n'ont tiré la sonnette d'alarme qu'après le premier tour des primaires — dont le milliardaire est soudainement sorti en tête. Les leaders du parti exprimaient ouvertement leur colère quant à la montée en flèche de l'homme d'affaires et ont tenté de lui mettre des bâtons dans les roues.

Toutefois, malgré tous les efforts du parti et des médias américains, Donald Trump a remporté la primaire. Une partie des républicains a tout de même refusé de soutenir son candidat, ce qui a poussé la plupart à conclure que la victoire finale d'Hillary Clinton était assurée.

© AFP 2017 Logan Cyrus Trump vs Clinton: comment les USA ont choisi leur nouveau président

Tout le monde s'est alors fait à l'idée que les démocrates conserveraient le Bureau ovale et qu'Hillary Clinton deviendrait la première femme présidente des USA. Et même le piratage des serveurs du parti démocrate n'a pratiquement pas ébranlé les positions de l'ex-secrétaire d'État dans les sondages.

Toute la puissance du système politique et médiatique des États-Unis s'était abattue sur le républicain qui ne cessait de répéter qu'il rendrait l'Amérique grande à nouveau en accusant méthodiquement Clinton de mensonge. Tout s'est mélangé dans la maison politique américaine: les démocrates et certains républicains expliquaient à la télévision et dans les journaux pourquoi nommer Trump président était une catastrophe, alors que le milliardaire continuait de dire ce que le peuple voulait entendre, irritant l'establishment de Washington.

Les premiers dépouillements de bulletins ont révélé que la joie d'Hillary Clinton était prématurée. A un moment donné, Donald Trump a pris de l'avance en nombre de voix de grands électeurs et toute l'attention s'est focalisée sur les résultats en Floride dont dépendait l'issue de toute la campagne. Même quand il s'est avéré que le républicain avait remporté la bataille pour cet État, la partie libérale de la société refusait d'y croire. Jusqu'au bout.

Personne ne s'attendait à ce qui est arrivé. Donald Trump a réussi à remporter la victoire la plus imprévisible de l'histoire des élections présidentielles américaines.

Une nouvelle période d'histoire politique a commencé aux USA il y a exactement un an. Le pays n'avait encore jamais connu un tel nombre de scandales avant et après la course présidentielle. Le 9 novembre 2016, les Américains se sont effectivement réveillés dans une Amérique différente, or cette différence n'est pas apparue soudainement mais elle s'est installée dans les esprits. Par conséquent, les changements sont inévitables. La question est seulement de savoir où ils mèneront.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.