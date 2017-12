Qu’est-ce que la guerre moderne?

L'aviation stratégique sera toujours d'actualité dans un avenir proche. Avant tout parce que l'éventail de ses objectifs, de ses missions et de ses capacités est très large.

Les bombardiers stratégiques peuvent frapper avec précision des cibles terrestres mobiles et stationnaires dans un grand rayon d'action, le tout avec une couverture minimale de chasseurs. Ils sont manœuvrables, échappent facilement à la défense antiaérienne ennemie et disposent d'équipements électroniques très modernes capables d'identifier la défense antiaérienne adverse et de l'éviter. Selon le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

Mais le principal atout de l'aviation stratégique est la possibilité qu'elle a de frapper avec les munitions nucléaires.

L'avenir de l'aviation stratégique à long rayon d'action paraît prometteur: le futur avion de cinquième génération PAK DA sera bientôt prêt et remplacera à terme les Tu-22Mz et Tu-95MS. Le début de la mise en service des nouveaux avions est prévu pour 2025-2028, après les essais.

Au XXIe siècle, la guerre est devenue un phénomène complètement nouveau sur le plan logistique, existentiel et économique. C'est une guerre des hautes technologies. Et parallèlement aux percées scientifiques, l'art de la guerre se transforme également.

Aujourd'hui les principales opérations militaires se déroulent dans les airs: l'aviation endosse donc une sérieuse responsabilité. Il est avant tout de garantir sa domination dans le ciel. Quand nous avons réussi, par exemple en Syrie, à rendre cette domination solide, la suite de la situation a été prédéterminée et la défaite des terroristes n'était plus qu'une question de temps.

L'arme de précision a particulièrement changé la tactique, les actions opérationnelles, la stratégie et le caractère de la guerre de nouvelle génération en lui donnant de nombreux traits distinctifs par rapport aux guerres antérieures.

Premièrement, l'arme de précision permet de réduire la durée des opérations. Les terroristes ont été éliminés en Syrie en un peu plus de deux ans alors qu'en septembre 2015 ils contrôlaient plus de 70% du pays.

Deuxièmement, la haute précision de tir augmente la force offensive de la munition, ce qui permet d'économiser leur nombre. Autrement dit, la guerre devient plus chère à cause des technologies coûteuses, ce qui est compensé en partie grâce à une utilisation plus efficace des armes.

Troisièmement, l'arme de précision augmente la profondeur des attaques contre l'ennemi.

Enfin, l'arme de précision détermine l'évolution des activités militaires: les troupes sont passées du contact direct sur le front à la méthode de frappes à longue portée, les actions à distance prévalent sur le combat rapproché.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.