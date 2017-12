En théorie, la découverte de technologies extraterrestres pourrait rapporter d'immenses profits en ouvrant des perspectives telles que leur utilisation dans l'industrie civile et militaire, les vols vers d'autres planètes ou encore la découverte de nouveaux mondes habitables.

Mais le plus souvent, sous couvert de la «lutte» contre les risques et l'étude des mondes inconnus, des compagnies malhonnêtes tenteraient de détourner l'argent public. Selon Zvezda.

La récente publication du quotidien The New York Times, qui a réveillé tous les partisans de la théorie du complot mondial, ne sort pas de nulle part, écrit vendredi le site de la chaîne Zvezda. Les informations sur le programme Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) créé sous le patronage d'un politicien américain influent ont été rendues publiques après sa fermeture officielle.

Selon ces informations, en 2007, dans le cadre de ce programme ayant pour vocation d'étudier les «menaces» d'origine extraterrestre, le Pentagone a alloué 22 millions de dollars à une petite compagnie privée, Bigelow Aerospace, dont le fondateur Robert Bigelow est un adepte convaincu de la théorie sur les visites régulières des extraterrestres sur Terre.

Le contenu et le montant du financement de ce programme unique a été dévoilé par Luis Elizondo, ancien collaborateur du Pentagone au poste de «contrôleur» du projet du côté des militaires américains. Le lancement du programme a été promu par un ami de Robert Bigelow: le sénateur du Nevada Harry Reid.

Mais les pilotes qui effectuaient les vols opérationnels de patrouille, à la retraite aujourd'hui, estiment que l'enregistrement diffusé aujourd'hui dans les médias (des images qui seraient prises par un chasseur F/A-18 poursuivant un ovni) aurait pu être contrefait avec les équipements informatiques contemporains.

D'autres spécialistes penchent également pour la version d'une falsification de la vidéo visant à détourner plusieurs dizaines de millions de dollars du budget militaire américain.

«Selon les informations disponibles, la situation est simple: le Pentagone a investi une somme très élevée dans le programme de recherche d'ovnis, pour ce genre d'études. Mais initialement les militaires américains voulaient comprendre qui des éventuels adversaires aurait pu disposer de telles technologies. Au final l'argent a été détourné pour un résultat nul, et il a été décidé de faire porter le chapeau aux extraterrestres. Les éléments de corruption ont été classés confidentiels et l'histoire s'est arrêtée là», estime Oleg Borissov, informaticien et écrivain de science-fiction.

On ignore quels détails pourraient faire leur apparition durant l'enquête sur les 22 millions de dollars dépensés pour «la recherche d'extraterrestres». Il s'agit très probablement d'un grand spectacle onéreux cachant un simple détournement d'argent.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.