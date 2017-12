Nouveaux éléments sur le naufrage du sous-marin soviétique K-129

A minuit, le 26 février, le K-129 a transmis un message radio d'urgence. Les unités du renseignement américain installées à l'ouest du Pacifique ont intercepté ce message et déterminé sa provenance du sous-marin soviétique n°722. Mais le message n'a pas été décrypté et les spécialistes ont supposé qu'il avait été transmis par le K-129 qui revenait d'une nouvelle sortie en mer. Cette erreur était due au fait que le K-129 numéro de bord 722 avait été aperçu plus tôt pendant sa sortie de contrôle, sachant que le sous-marin américain USS Barb SS-220 chargé de sa surveillance n'avait pas remarqué le départ en mission du K-129. Selon le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

Bien que le gouvernement soviétique ait caché à l'époque le naufrage du K-129 et malgré les mesures de confidentialité prises par les USA, de nombreuses informations ouvertes font aujourd'hui la lumière sur la catastrophe. Récemment ont également été déclassifiés et publiés plusieurs documents, notamment des photos et des vidéos d'archives de l'opération spéciale Azorian.

Les informations déclassifiées de l'opération Azorian, ainsi que les témoignages et les souvenirs des témoins des événements, prêtent à penser que les suppositions selon lesquelles ce naufrage aurait été soudain et rapide sont fausses.

En 2009, les spécialistes techniques ont analysé en détail les enregistrements de sonar réalisés le 11 mars 1968. Ils ont conclu que les deux principaux événements acoustiques de 155 secondes à un intervalle de 6 minutes, qui peuvent être identifiés comme des explosions des silos à missile 2 et 3 en position immergée, avaient été précédés de trois autres événements survenus à 11:58:58Z, 11:59:43Z et11:59:47Z. Chacun d'eux a duré 0,7, 1,5 et 0,7 seconde respectivement. Tout cela pourrait indiquer que le sous-marin K-129 sombrait, étant déjà partiellement inondé.

En comparant les informations soviétiques et américaines, il est possible d'avancer une version qui n'a encore jamais été étudiée par les analystes: au moins trois jours avant le naufrage du 11 mars, le K-129 était dans un état accidenté et dans l'impossibilité de transmettre un message d'urgence.

