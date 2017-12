Manifestation à Moscou: «La police ne s'est pas ingérée»

Selon le chef du département de sécurité régionale Vladimir Tchernikov, l'opposant Ilia Iachine devait déposer requête pour organiser une manifestation avec un mois de préavis. Le refus des autorités était précisément dû au non-respect des délais, écrit lundi le journal Kommersant.

Aux alentours de 16 heures l'opposant Iachine est apparu dans le parc accompagné de quelques députés municipaux. Entourés par les journalistes et les blogueurs ils ont prononcé des discours improvisés en utilisant un simple mégaphone. Dans le même temps la police, disposant de son propre mégaphone, a exigé de dégager la voie du parс pour ne pas gêner le passage des citoyens.

Mais bien que la situation ait été quelque peu tendue, aucun incident ne s'en est suivi. Selon le correspondant du journal Kommersant, la police n'est pas intervenue. En prononçant son discours Ilia Iachine a rapidement déclaré qu'il devait rentrer chez lui et il a quitté le parc. Environ 200 personnes ont quitté le parc avec lui. Les journalistes les ont suivis, et cela ressemblait même à une sorte de marche. Mais une fois de plus le politicien a souligné qu'il rentrait chez lui et rien de plus.

Selon les estimations, le rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes. Il est difficile d'évaluer leur nombre exact parce que la majeure partie des manifestants se concentrait autour du monument de Lermontov. Certains ont suivi les faits à distance en se postant de l'autre côté de la route. Une certaine rotation avait lieu parce que certains y étaient venus vers 14 heures sans attendre la fin de la manifestation, d'autres, au contraire, sont venus plutôt à la fin.

Certains manifestants avaient apporté des affiches, mais ils étaient peu nombreux. A ce moment Ilia Iachine et les activistes, principalement des jeunes, ont commencé à scander des slogans, mais la police, malgré tout, informait les personnes réunies que le rassemblement n'est pas autorisé par le pouvoir exécutif sans intervenir.

