Le Top-5 des armes de 2017

Missiles antichar

© Photo. US Marine Corps / Cpl. Ismael E.Ortega Un lance-missiles antichar américain Javelin

Le Javelin est un lance-missiles antichar portable américain, premier système de la troisième génération de ces armes, écrit vendredi le site Gazeta.ru analysant les armes utilisées. Il est destiné à détruire les blindés, ainsi que les aéronefs à basse altitude, par exemple les hélicoptères et les drones.

La particularité du Javelin réside dans le fait qu'il possède un système de guidage autonome permettant à l'unité de changer sa position immédiatement après le tir.

Missiles de croisière

La Russie et les États-Unis ont parfois utilisé des missiles de croisière de types différents de manière démonstrative afin d'atteindre leurs objectifs lors du conflit syrien.

© AFP 2017 US Navy Tomahawk

Le Tomahawk est une sorte de «marque» de la marine américaine. Ces missiles qui sont en service depuis plusieurs décennies, ont été utilisés pour frapper sur la base aérienne syrienne d'Al-Chaayrate dans la province de Homs à l'ordre du président américain Donald Trump. Il s'agissait d'une opération démonstrative en réponse à une attaque chimique contre les rebelles qu'aurait effectuée l'aviation de Bachar al-Assad.

Le Kalibr est un équivalent russe du Tomahawk. Il a été utilisé plusieurs fois en 2017 — tout comme en 2016 — par l'armée russe pour frapper sur les positions des terroristes en Syrie, principalement depuis les sous-marins du projet 636.

Hwasong-15

© REUTERS/ KCNA Hwasong-15

Il s'agit du missile balistique intercontinental nord-coréen ayant la portée la plus importante. La Corée du Nord menait des essais balistiques pendant tout l'année, mais le Hwasong-15, tiré pour la première fois le 29 novembre dernier, a été l'apogée du programme de missiles de Kim Jong-un. Il a fait le trajet de 950 kilomètres et atteint l'altitude de 4 475 kilomètres, étant tombé dans la zone économique exclusive du Japon.

Système mobile de DCA

L'utilisation active des missiles balistiques et de croisière s'est soldée par l'importance accrue des systèmes antiaériens, russes ou américains.

© Sputnik. Grigory Sysoev S-400 Triumph

Le S-400 Triumph est un système de défense antiaérienne et antimissile russe, probablement le plus moderne du monde. Il peut cibler les avions et les hélicoptères, ainsi que les missiles et les drones. Selon certaines estimations, deux divisions de ces systèmes sont actuellement utilisées en Syrie pour assurer la défense de la base de Khmeimim.

Le Patriot est un système antimissile américain, proche du S-400 russe. Son objectif est d'assurer la défense contre tous les moyens de frappe aériens. Ainsi, il protège l'Arabie saoudite contre les tirs irréguliers de missiles balistiques par les rebelles yéménites sur la capitale du royaume.

Société militaire privée

Personne ne sait au juste la fréquence de l'utilisation des sociétés militaires privées par les grandes puissances au cours des conflits locaux. L'un des avantages des SMP réside dans le fait qu'elles ne présentent leur bilan d'activité qu'aux clients. Selon certaines données qui ont fui sur internet, les Américains en Irak ainsi que les Russes en Syrie font recours aux professionnels, dont la participation aux combats ne s'explique pas par le sentiment de devoir, mais par l'intérêt financier.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.