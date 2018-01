Les Houthis ont «rogné les ailes» des chasseurs américains

Les chasseurs de la quatrième génération de l’aviation maritime des USA ne sont pas protégés contre les systèmes de défense iranien et nord-coréen.

Les rebelles yéménites ont diffusé sur internet une vidéo où l'on voit clairement un missile sol-air abattre un F-15 de l'armée de l'air saoudienne, écrit mercredi le quotidien Nezavissimaïa gazeta. D'après ces images, les Houthis disposeraient donc de missiles antiaériens capables de percer la défense des chasseurs de quatrième génération Eagle conçus par la compagnie américaine McDonald Douglas. Ces avions sont dotés du même système de défense que les F/A-18 qui constituent le noyau du parc aérien de la flotte aéronavale des USA.

D'après les spécialistes, le radar du F-15 aurait découvert à temps qu'un missile sol-air avait été verrouillé sur l'appareil mais la défense du F-15 Eagle s'est avérée inefficace contre le système antiaérien à disposition des rebelles yéménites. Étant donné qu'auparavant les Houthis avaient déjà abattu des avions d'attaque saoudiens, ce F-15 devait certainement posséder tout le dispositif de défense nécessaire, y compris de guerre électronique. On ignore quel était le modèle du F-15 abattu mais on sait que depuis 2015, McDonald Douglas fournit le F-15E modernisé — un chasseur de génération 4++ avec l'avionique appropriée. On ne sait également rien du type de missile qui a abattu cet appareil.

Les chasseurs polyvalents F-15 sont en service dans l'aviation américaine. Les F/A-18 Hornet disposent du même système de défense que les Eagle et constituent la base du parc aérien de la flotte aéronavale américaine. Le Pentagone devrait donc se poser des questions, car les Houthis sont approvisionnés en armements par l'Iran.

Par ailleurs, les F-15 polyvalents sont également en service dans l'armée de l'air du Japon et de la Corée du Sud.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.