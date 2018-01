Comment la Chine a remporté la bataille pour le yuan

A l'époque, de nombreux économistes étaient de cet avis. Selon Vestifinance.

Dans le contexte d'un retrait massif d'argent du pays, les analystes parlaient sérieusement d'un éventuel effondrement du yuan, et certains fonds spéculatifs misaient même sur ce scénario. Mais deux ans plus tard le cheval est toujours dans l'écurie: le gouvernement chinois a réussi à défendre le yuan, en partie grâce au contrôle strict des mouvements de capitaux.

Les dernières informations de décembre affichent une onzième augmentation mensuelle consécutive des réserves de change.

Durant cette période, les réserves officielles de la Chine — les plus importantes du monde — ont augmenté de 142 milliards de dollars pour atteindre 3.140 milliards de dollars, soit approximativement le double du montant nécessaire pour assurer la stabilité financière.

Le yuan-même est une preuve de plus de ce succès: début 2017, tous les pronostics tablaient sur un affaiblissement imminent de la monnaie, mais en fin d'année le yuan s'est renforcé de 6% par rapport au dollar.

Les investisseurs et les analystes n'avaient raison qu'en ce qui concerne leur analyse du contrôle chinois du mouvement des capitaux, qu'ils qualifiaient alors de «poreux».

Les gens entreprenants continuent de disposer de différents moyens pour envoyer de l'argent à l'étranger — des paiements pour les importations jusqu'au passage d'argent liquide en contrebande dans un bagage par la frontière.

Mais il existe un large spectre entre les comptes complètement ouverts et complètement fermés de mouvement des capitaux. En 2017, la Chine a affiché son aspiration pour les comptes fermés, du moins pendant un certain temps.

Ses mesures visent aussi bien les grands que les petits acteurs. A cause d'une attention plus rigoureuse des régulateurs, les acquisitions étrangères de la Chine ont chuté de plus d'un tiers — jusqu'à 140 milliards de dollars en 2017.

Les particuliers restent autorisés à échanger jusqu'à 50.000 dollars par an, mais désormais ils doivent fournir des informations plus détaillées sur toutes les transactions.

Le gouvernement ne s'empresse pas d'assouplir ce contrôle: à partir du 1er janvier a été adopté un plafond plus bas pour le prélèvement d'argent liquide dans les distributeurs de billets à l'étranger, écrit le quotidien britannique The Economist.

La reprise économique a également eu une signification décisive pour la protection du yuan. Les prix de l'immobilier sont montés en flèche tandis que les revenus des entreprises industrielles augmentaient de 20% sur fond d'augmentation des prix des matières premières l'an dernier.

En étudiant les éventuels scénarios qui pourraient se dérouler en Chine en 2016, Ben Bernanke avait également supposé que l'impulsion fiscale soutiendrait la croissance, ce qui permettrait de garder l'argent liquide dans le pays.

La politique non traditionnelle d'investissements dans l'immobilier de classe économique, couplée à la fermeture des capacités industrielles excessives, a porté ses fruits.

Par ailleurs, la Chine a aussi eu de la chance. Beaucoup avaient prédit que la présidence de Donald Trump renforcerait le dollar, ce qui entraînerait une fuite de capitaux de Chine. Mais le désordre politique aux USA n'a fait que durcir la pression sur le dollar.

Non seulement, cela a augmenté l'attractivité relative des actifs chinois, mais la situation a également donné aux réserves de change chinoises plus de valeurs en dollars parce que près d'un tiers est représenté par d'autres devises.

L'an dernier, l'afflux réel représentait environ un tiers de toute la croissance des réserves chinoises; le changement de cours explique tout le reste. D'autres économies asiatiques avec d'importantes réserves de change — du Japon à Taïwan — ont également bénéficié d'un tel profit.

Au fur et à mesure que l'Amérique réduit les impôts et augmente les taux d'intérêts, le dollar pourrait commencer prochainement à se renforcer. Mais la Chine n'a plus aucune raison de s'inquiéter: le contrôle du mouvement des capitaux a renforcé le cadenas de l'écurie. Et avec une croissance stable le cheval n'aura pas besoin de fuir: il se sentira bien chez lui.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.