Chanteuse et amie de Kim Jong-un, elle réconcilie les deux Corées

Les invités ont affiché un intérêt tout particulier pour la scène où se tiendront les prestations des collectifs artistiques d'acteurs et de musiciens pendant les Jeux olympiques. Hyon Song-Wol est considérée comme l'une des femmes les plus influentes de son pays, écrit lundi le site d'information Gazeta.ru.

© REUTERS/ Yonhap via REUTERS Portrait de Kim et drapeaux brûlés: la bienvenue de Séoul à la délégation de Pyongyang

La délégation nord-coréenne a d'abord visité Séoul avant de se rendre en TGV à Gangneung, dans la province de Gangwon à l'est du pays, où se dérouleront les épreuves des disciplines de glace — hockey, patinage artistique, patinage de vitesse, short-track et curling — pendant les JO d'hiver. Cinq arènes sportives ont été érigées pour les compétitions dans cette ville de 220.000 habitants.

Toutefois, Hyon Song-Wol était davantage intéressée par la salle de concert récemment construite pour 900 personnes. Elle a testé personnellement la qualité du son, mis au point les horaires et le programme des collectifs sous sa supervision.

Les Nord-Coréens ont refusé d'échanger avec la presse.

En janvier, les deux parties de la Corée, qui vivent séparément depuis plus d'un demi-siècle, sont convenues de défiler en colonne commune pendant la cérémonie d'ouverture des JO. De plus, après avoir mis le cap sur l'amélioration des relations après l'allocution du Nouvel an de Kim Jong-un, les deux pays ont l'intention de présenter une équipe conjointe pour la compétition de hockey sur glace féminin.

Kim Jong-un a ordonné d'envoyer 550 personnes aux Jeux olympiques de Pyeongchang 2018: 230 supporters, 140 artistes et musiciens, et 30 taekwondoistes de l'équipe de présentation.

Le reste du quota a été réparti entre les participants aux compétitions et les représentants officiels.

© AP Photo/ KRT Pyongyang change encore une fois de décision sur la visite de ses artistes en Corée du Sud

Les Nord-Coréens concourront dans quatre disciplines: le patinage artistique, le ski alpin, le ski de fond et le hockey sur glace féminin. Le nombre exact de sportifs nord-coréens sera annoncé ultérieurement par le Comité international olympique (CIO).

Aucun traitement de faveur ne sera réservé à la délégation nord-coréenne en matière de dopage.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déjà annoncé que la responsabilité du respect des règles par les représentants nord-coréens sera assumée par les fédérations internationales des sports d'hiver. Chaque participant passera un test antidopage.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.