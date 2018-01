Poutine appelle à «empêcher fermement les tentatives de nier la Shoah»

Les deux dirigeants ont évoqué les relations bilatérales et le processus de paix en Syrie, avant de visiter une exposition organisée à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, écrit mardi 30 janvier le site de la chaîne RT.

L'exposition évoque la révolte dans le camp de concentration de Sobibor. Le dirigeant russe a souligné qu'il fallait «empêcher fermement les tentatives de nier la Shoah et de rabaisser la contribution décisive de l'URSS dans la victoire sur le fascisme ». Il a également appelé la communauté internationale à «empêcher la déformation de l'histoire et le renforcement des sentiments nationalistes». Le chef du gouvernement israélien a également parlé de l'importance de lutter contre les idées et les courants radicaux. Dans son discours, Benjamin Netanyahu a noté le rôle historique de l'URSS dans la lutte contre le nazisme.

«Le rejet de l'antisémitisme, de toute manifestation de xénophobie et de haine interethnique rapprochent la Russie et Israël. Nous coopérons étroitement notamment dans la lutte contre les tentatives de falsifier l'histoire, de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale, de nier la Shoah et de rabaisser la contribution décisive de l'Union soviétique à la victoire contre l'Allemagne nazie. Il faut fermement empêcher ces tentatives», a déclaré le président russe en conférence de presse au Musée juif et centre de tolérance.

Vladimir Poutine a également exprimé sa gratitude envers les autorités israéliennes pour avoir décidé d'ériger à Jérusalem un monument en hommage aux défenseurs et aux habitants de Leningrad assiégée. Le dirigeant russe a noté que ce geste était particulièrement important aujourd'hui, quand dans certains pays européens sont profanés ou diffamés des monuments en hommage aux guerriers soviétiques qui ont donné leur vie pour sauver l'Europe et le monde du nazisme. Il a appelé la communauté internationale à «empêcher la déformation de l'histoire et le renforcement des sentiments nationalistes».

«Les politiciens, les personnalités religieuses et publiques doivent tout faire pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, soit préservée la mémoire historique et anéantie la mauvaise herbe de l'idéologie nationaliste quelle que soit sa forme — l'antisémitisme, la russophobie ou toute forme de phobie basée sur la haine. C'est notre devoir commun de protéger contre toutes les menaces les valeurs du monde et de l'humanisme, ainsi que la plus grande valeur: la vie humaine», a conclu le président.

«Nous n'oublions jamais le rôle joué par l'Armée soviétique dans cette victoire. Et dans ce musée, monsieur le président, nous voyons la vérité. Nous nous souvenons aujourd'hui de nos frères et sœurs qui ont été cruellement tués par les nazis, et nous saluons aujourd'hui les guerriers de l'Armée soviétique. Parmi eux: des centaines de milliers de Juifs dont beaucoup ont reçu des médailles à juste titre pour leur héroïsme. Ensemble, avec d'autres guerriers, ils ont stoppé la machine de guerre nazie», a déclaré Benjamin Netanyahu.

